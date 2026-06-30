Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πιστώνεται σήμερα στους λογιαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα παιδιού.

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, των 150 ευρώ, ανά εξαρτώμενο τέκνο στους δικαιούχους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης.

Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, αρκεί να έχει δηλωθεί έγκυρο ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, η ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Αντίστοιχα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2026, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) έως τις 10 Αυγούστου 2026, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση μέχρι το τέλος Αυγούστου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει η υπουργική απόφαση.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά δικαιούται συνολικά 300 ευρώ.

Τα βασικά εισοδηματικά όρια είναι:

έως 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου,

έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Πληρωμή χωρίς αίτηση

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και την εκκαθάρισή τους έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Η πίστωση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις η ενίσχυση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο της δήλωσης.

Σε περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων με κοινά τέκνα, το ποσό μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς, ενώ για μη κοινά τέκνα καταβάλλεται στον γονέα που τα δηλώνει ή μοιράζεται εφόσον τα δηλώνουν και οι δύο ως εξαρτώμενα.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις γονέων που είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, για θανάτους γονέων, καθώς και για δηλώσεις που δεν έχουν εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα.

Έλεγχοι και επιστροφές ποσών

Πριν από την καταβολή πραγματοποιούνται διασταυρώσεις των στοιχείων των δικαιούχων και των εξαρτώμενων τέκνων, όπως ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων, τα ποσά θα αναζητηθούν από το Δημόσιο, μαζί με τον προβλεπόμενο τόκο.