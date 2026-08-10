Το φθινόπωρο αναμένεται να δοθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους το Market Pass. Τα ποσά και τα κριτήρια.

Προς το τέλος του φθινοπώρου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο Market Pass 2026, με στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στις αυξήσεις στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο, ωστόσο η εφαρμογή του μετατίθεται, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση των τεχνικών διαδικασιών και του νέου πληροφοριακού συστήματος για την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να έχει πιο στοχευμένο χαρακτήρα από το προηγούμενο. Στον βασικό πυρήνα των δικαιούχων εξετάζεται να ενταχθούν όσοι έχουν λάβει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, ακόμη και αν το έλαβαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται άνεργοι, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και γενικότερα νοικοκυριά που θα πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται, η ενίσχυση θα μπορούσε να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με το ποσό να αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και τα παιδιά.

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Ενδεικτικά, εφόσον ισχύσει το ποσό των 40 ευρώ, η ενίσχυση θα μπορούσε να φτάσει τα 240 ευρώ για έξι μήνες, τα 480 ευρώ για 12 μήνες και έως τα 1.200 ευρώ για 30 μήνες. Τα ποσά αυτά, ωστόσο, δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Με βάση το επικρατέστερο σενάριο, εφόσον η μηνιαία ενίσχυση διαμορφωθεί στα 40 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τα αναδρομικά ποσά θα μπορούσαν ενδεικτικά να διαμορφωθούν ως εξής:

Για 6 μήνες: 240 ευρώ.

Για 12 μήνες: 480 ευρώ.

Για 18 μήνες: 720 ευρώ.

Για 24 μήνες: 960 ευρώ.

Για 30 μήνες: έως 1.200 ευρώ.

Χωρίς νέα αίτηση

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η προσπάθεια για πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς η επιλογή τους θα γίνεται μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων.

Η ενίσχυση αναμένεται να δίνεται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται για αγορές βασικών ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων. Δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ούτε να χρησιμοποιηθεί για καπνικά, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να στηριχθούν περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι τελικές αποφάσεις για τους δικαιούχους, τα ποσά, τα κριτήρια και την ημερομηνία έναρξης αναμένονται το επόμενο διάστημα.