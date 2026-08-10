Το «συγγνώμη για την ακαταστασία» μπορεί να ακούγεται αθώο, όμως σε αρκετές περιπτώσεις κρύβει έναν βαθύτερο τρόπο σκέψης.

Το αντανακλαστικό να απολογείται κάποιος για το σπίτι του πριν καν προλάβει ο επισκέπτης να το κοιτάξει, σπάνια έχει να κάνει αποκλειστικά με την καθαριότητα. Συχνά πρόκειται για μια συνήθεια που έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία, όταν η φιλοξενία έμοιαζε περισσότερο με μια «εξέταση» που η οικογένεια μπορούσε είτε να περάσει είτε να αποτύχει.

Το «συγγνώμη για την ακαταστασία» μπορεί να ακούγεται αθώο, όμως σε αρκετές περιπτώσεις κρύβει έναν βαθύτερο τρόπο σκέψης που έχει διαμορφωθεί από τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Το 2004, τρεις ψυχολόγοι έδωσαν όνομα σε ένα φαινόμενο που πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν χωρίς να μπορούν εύκολα να το περιγράψουν. Οι Avi Assor και Guy Roth από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Negev, μαζί με τον Edward Deci από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, μελέτησαν αυτό που ονομάζεται «γονική υπό όρους αποδοχή».

Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία η αγάπη και η αποδοχή που λαμβάνει ένα παιδί συνδέονται με το αν ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες προσδοκίες. Όταν τα καταφέρνει, λαμβάνει επιβράβευση και ζεστασιά. Όταν αποτυγχάνει, αυτά αποσύρονται, έστω και διακριτικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον τείνουν να συμμορφώνονται όχι επειδή πραγματικά το επιλέγουν, αλλά επειδή αισθάνονται εσωτερική πίεση. Παράλληλα, μπορεί να κουβαλούν περισσότερο άγχος, δυσαρέσκεια και χαμηλότερη ευημερία και στην ενήλικη ζωή.

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Η έρευνα δεν αφορούσε τη φιλοξενία. Ωστόσο, προσφέρει ένα ενδιαφέρον πλαίσιο για να κατανοήσουμε τον ενήλικα που στέκεται στην πόρτα του σπιτιού του και ζητά συγγνώμη για την κουζίνα που ο επισκέπτης δεν έχει καν προλάβει να δει.

Η απολογία έρχεται πριν βγει το παλτό

Συχνά η σκηνή είναι γνώριμη:

«Συγγνώμη για την ακαταστασία».

«Συγγνώμη, ήθελα να βάλω ηλεκτρική σκούπα».

«Μην κοιτάς τον νεροχύτη».

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σπίτι είναι μια χαρά. Μπορεί να υπάρχει ένα φλιτζάνι στον πάγκο, μια μπλούζα πάνω σε μια καρέκλα ή ένα καλάθι με άπλυτα ρούχα.

Η απολογία, όμως, δεν περιγράφει πραγματικά το δωμάτιο. Κάνει κάτι διαφορετικό.

Η εύκολη εξήγηση είναι ότι το άτομο αισθάνεται ανασφάλεια για την καθαριότητα, είναι τελειομανές ή έχει κοινωνικό άγχος. Μερικές φορές αυτό πράγματι ισχύει. Όμως το συγκεκριμένο αντανακλαστικό εμφανίζεται ακόμη και όταν το σπίτι είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Μπορεί να συμβαίνει μπροστά σε πολύ κοντινούς φίλους που έχουν επισκεφθεί το σπίτι δεκάδες φορές.

Και κυρίως, συμβαίνει πριν καν ο άλλος προλάβει να κοιτάξει γύρω του.

Σαν να πληρώνεται ένα μικρό «τίμημα» στην είσοδο. Ο οικοδεσπότης σπεύδει να δηλώσει ότι γνωρίζει πως το σπίτι δεν είναι αρκετά καλό, ότι θα έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα και ότι ο επισκέπτης γίνεται δεκτός παρά αυτή την «έλλειψη».

Δεν πρόκειται για διάγνωση, αλλά για την περιγραφή ενός συνηθισμένου μοτίβου συμπεριφοράς.

Όταν η φιλοξενία γίνεται μια δοκιμασία

Το μοτίβο αυτό μπορεί να έχει τις ρίζες του σε ένα σπίτι όπου η φιλοξενία δεν ήταν κάτι φυσιολογικό, αλλά μια ολόκληρη διαδικασία.

Έρχονταν επισκέπτες και ξαφνικά εμφανίζονταν πετσέτες, κρυβόταν η ακαταστασία, υπήρχαν οδηγίες για το πού πρέπει να καθίσει κάποιος και επικρατούσε μια μικρή αναστάτωση στην κουζίνα.

Το παιδί δεν μάθαινε απλώς ότι οι επισκέπτες είναι καλοδεχούμενοι. Μπορούσε να πάρει το μήνυμα ότι οι επισκέπτες αποτελούν μια δοκιμασία και ότι η οικογένεια πρέπει να «περάσει» την εξέταση.

Σε μελέτη του 2012, ο Assor και η Karen Tal εξέτασαν 153 εφήβους και διαπίστωσαν ότι όσοι αντιλαμβάνονταν την αποδοχή από τις μητέρες τους ως εξαρτώμενη από την επιτυχία μπορούσαν να μετακινούνται από την υπερβολική αυτοπεποίθηση μετά από μια επιτυχία στη ντροπή και την υποτίμηση του εαυτού τους μετά από μια αποτυχία.

Με άλλα λόγια, η ανάγκη να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να γίνει εσωτερικός κανόνας.

Κάπως έτσι, χρόνια αργότερα, το παιδί μπορεί να γίνει ο ενήλικας που στέκεται στην είσοδο του δικού του σπιτιού και συνεχίζει να πληρώνει το ίδιο «τίμημα».

Τα πατώματα δεν χρειάζεται να είναι βρώμικα. Η απολογία μπορεί να έχει γίνει απλώς μια συνήθεια που βασίζεται σε έναν παλιό κανόνα: δεν αρκεί να προσκαλείς ανθρώπους στο σπίτι σου. Πρέπει πρώτα να αποδείξεις ότι το αξίζεις.

Γιατί μοιάζει με σεμνότητα αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό

Από την πλευρά του επισκέπτη, η απολογία μπορεί να μοιάζει με ταπεινότητα ή αυτοσαρκασμό. Συνήθως απαντά «μα τι λες, μια χαρά είναι το σπίτι» και η συζήτηση συνεχίζεται.

Όμως πίσω από αυτή τη φαινομενικά αθώα συμπεριφορά μπορεί να υπάρχει κάτι διαφορετικό.

Με την απολογία, ο οικοδεσπότης προλαβαίνει την πιθανή κρίση του άλλου. Δηλώνει πρώτος ότι το σπίτι δεν είναι αρκετά καλό, πριν προλάβει κάποιος άλλος να το σκεφτεί.

Με αυτόν τον τρόπο, η πιθανή κριτική γίνεται πιο διαχειρίσιμη, επειδή έχει ήδη ειπωθεί από τον ίδιο.

Το ίδιο μοτίβο μπορεί να εμφανίζεται και σε άλλες καταστάσεις: σε ανθρώπους που ζητούν συγγνώμη επειδή «πιάνουν χώρο» σε μια φωτογραφία ή σε ένα τραπέζι εστιατορίου, ακόμη και όταν κανείς δεν τους έχει κατηγορήσει για τίποτα.

Ο κοινός παρονομαστής είναι η αίσθηση ότι το να σε βλέπουν συνοδεύεται από κάποιο κόστος και ότι είναι ασφαλέστερο να προλάβεις την κρίση παρά να περιμένεις να συμβεί.

Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι το κάνουν έχουν το ίδιο παρελθόν

Χρειάζεται, πάντως, προσοχή. Η συγκεκριμένη σύνδεση δεν αποτελεί αποδεδειγμένη αιτιώδη σχέση.

Οι έρευνες για τη γονική αποδοχή υπό όρους έχουν εξετάσει την επίδραση της επιτυχίας, τη συναισθηματική ρύθμιση και την ποιότητα των σχέσεων. Δεν έχουν μελετήσει άμεσα το πόσο συχνά ένας ενήλικας ζητά συγγνώμη για την κουζίνα του ή την ακαταστασία στο σπίτι.

Επομένως, η σύνδεση ανάμεσα στα δύο αποτελεί ερμηνεία και όχι αποδεδειγμένη επιστημονική αλυσίδα.

Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια είναι ότι η προληπτική απολογία αποτελεί ένα αρκετά συνηθισμένο μοτίβο και συχνά είναι δυσανάλογη σε σχέση με την πραγματική κατάσταση του σπιτιού.

Για κάποιους ανθρώπους, η συνήθεια μπορεί να αρχίζει να υποχωρεί όταν διαπιστώνουν ότι οι φίλοι τους δεν τους κρίνουν, ότι ο επισκέπτης μπαίνει στο σπίτι χωρίς να ψάχνει για ατέλειες και ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για ένα καλάθι με άπλυτα ρούχα.

Σταδιακά, η «συγγνώμη» μπορεί να αντικατασταθεί από έναν απλό αναστεναγμό ή ένα χαμόγελο.

Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο βήμα: να καταλάβει κάποιος ότι δεν χρειάζεται να κερδίσει το δικαίωμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του.

Γιατί ένα σπίτι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να φιλοξενήσει ανθρώπους. Και, τελικά, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν έρχονται για να ελέγξουν τον νεροχύτη, αλλά για να δουν τον άνθρωπο που τους άνοιξε την πόρτα.

πηγή: siliconcanals