Η νέα τάση θέλει τα νύχια φυσικά, καθαρά και διακριτικά περιποιημένα.

Μετά από χρόνια έντονων αποχρώσεων, εντυπωσιακών σχεδίων και περίτεχνου nail art, η μόδα στα νύχια κάνει στροφή προς την απλότητα. Η νέα τάση θέλει τα νύχια φυσικά, καθαρά και διακριτικά περιποιημένα, με το λεγόμενο bare nails look να κερδίζει ολοένα και περισσότερες θαυμάστριες.

Η συγκεκριμένη αισθητική δεν σημαίνει απαραίτητα ένα εντελώς άβαφο νύχι. Η φιλοσοφία της βασίζεται περισσότερο στην ανάδειξη της φυσικής του εμφάνισης, με ελάχιστο προϊόν και έμφαση στην περιποίηση.

Η πολυτέλεια βρίσκεται στην απλότητα

Τα bare nails ταιριάζουν απόλυτα με τη γενικότερη τάση για πιο φυσικές εμφανίσεις που κυριαρχεί στον χώρο της ομορφιάς. Όπως το μακιγιάζ γίνεται πιο ανάλαφρο και η επιδερμίδα αφήνεται να δείξει τη φυσική της υφή, έτσι και στο μανικιούρ η υπερβολή δίνει τη θέση της σε ένα καθαρό και κομψό αποτέλεσμα.

Το σημαντικότερο είναι η καλή κατάσταση των νυχιών. Ένα προσεγμένο σχήμα, ομοιόμορφο μήκος, καθαρά επωνύχια και λεία επιφάνεια μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Για ένα διακριτικό φινίρισμα αρκεί μια διάφανη βάση ή ένα γυαλιστερό top coat. Έτσι, τα νύχια αποκτούν φυσική λάμψη, ενώ παραμένει ορατό το πραγματικό τους χρώμα.

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Γιατί τα φυσικά νύχια έγιναν τόσο δημοφιλή

Η συγκεκριμένη τάση έχει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: είναι ιδιαίτερα πρακτική. Σε αντίθεση με ένα έντονο βερνίκι ή ένα περίπλοκο σχέδιο, η φυσική εμφάνιση δεν απαιτεί συχνές διορθώσεις. Ακόμη και όταν το νύχι μεγαλώνει, η διαφορά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή.

Παράλληλα, τα bare nails αφήνουν το ίδιο το νύχι να πρωταγωνιστήσει. Η υγιής, καθαρή και περιποιημένη εικόνα αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το χρώμα ή το σχέδιο.

Η τάση φαίνεται έτσι να απευθύνεται σε όσες θέλουν ένα κομψό μανικιούρ που δεν δείχνει υπερβολικό και μπορεί να ταιριάξει εύκολα τόσο με casual εμφανίσεις όσο και με ένα πιο επίσημο look.

Πώς θα πετύχεις το bare nails look

Για να δείχνουν πραγματικά όμορφα τα φυσικά νύχια, η σωστή περιποίηση είναι το βασικότερο βήμα. Κράτησε το μήκος ομοιόμορφο, λιμάρισε τα νύχια στο φυσικό τους σχήμα και φρόντισε τα επωνύχια.

Στη συνέχεια, μπορείς να εφαρμόσεις μια διάφανη βάση για προστασία και ένα top coat για περισσότερη λάμψη. Αν θέλεις ένα ακόμη πιο διακριτικό αποτέλεσμα, μπορείς να επιλέξεις ένα πολύ απαλό nude ή milky προϊόν που απλώς εξομαλύνει την όψη του νυχιού.

Όσο για το μήκος, η τάση δεν επιβάλλει συγκεκριμένη επιλογή. Τα bare nails δείχνουν εξίσου κομψά σε κοντά, μεσαία ή μακριά νύχια, αρκεί να είναι σωστά περιποιημένα και να διατηρούν μια φυσική, καθαρή εικόνα.