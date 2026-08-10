Η δημοφιλής πρακτική που προσφέρει αίσθηση ευεξίας.

Το ποδόλουτρο με φυσικά συστατικά κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους, ιδιαίτερα μεταξύ όσων αναζητούν απλές πρακτικές χαλάρωσης στο σπίτι. Ένας από τους συνδυασμούς που επιλέγονται συχνά είναι η κανέλα με το τζίντζερ, δύο συστατικά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τη φροντίδα και την περιποίηση των ποδιών.

Η παρασκευή του είναι ιδιαίτερα απλή: αρκεί να προστεθούν μικρές ποσότητες κανέλας και τζίντζερ σε ένα δοχείο με χλιαρό νερό. Στόχος είναι κυρίως η δημιουργία μιας ευχάριστης αίσθησης χαλάρωσης και ξεκούρασης, είτε μετά από μια απαιτητική ημέρα είτε πριν από τον ύπνο.

Τι προσφέρει το ποδόλουτρο με κανέλα και τζίντζερ

Στο πλαίσιο της καθημερινής περιποίησης, το συγκεκριμένο ποδόλουτρο χρησιμοποιείται κυρίως για να προσφέρει ανακούφιση και χαλάρωση στα πόδια. Το χαρακτηριστικό άρωμα της κανέλας και του τζίντζερ δημιουργεί μια ευχάριστη αισθητηριακή εμπειρία, ενώ το ζεστό νερό προσφέρει αίσθηση θαλπωρής.

Μεταξύ των παραδοσιακών χρήσεων που του αποδίδονται περιλαμβάνονται:

η χαλάρωση των ποδιών μετά από μια κουραστική ημέρα,

η δημιουργία μιας ευχάριστης αίσθησης ζεστασιάς, ιδιαίτερα κατά τους κρύους μήνες,

η ενίσχυση μιας βραδινής ρουτίνας χαλάρωσης,

η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας στο δέρμα, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή ενυδατικής κρέμας,

το ευχάριστο άρωμα που αναδύεται στον χώρο κατά τη διάρκεια του ποδόλουτρου.

Πώς παρασκευάζεται

Για την παρασκευή του χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο δοχείο με 1 λίτρο χλιαρό νερό. Προστίθεται ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη και ένα μικρό κομμάτι τζίντζερ.

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Τα πόδια βυθίζονται στο νερό για περίπου 10 έως 15 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλένονται με καθαρό νερό, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα των μπαχαρικών, και στεγνώνονται σχολαστικά, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Το γεγονός ότι η κανέλα και το τζίντζερ είναι φυσικά συστατικά δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλα για όλους. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες ή εφαρμόζονται σε ευαίσθητο δέρμα.

Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να αποφεύγεται το ποδόλουτρο όταν υπάρχουν πληγές, κοψίματα, φουσκάλες ή ερεθισμοί. Αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής εμφανιστούν αίσθημα καύσου, φαγούρα ή κοκκινίλα, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί αμέσως.

Με πληροφορίες από tn.com.ar