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Το απλό πρόγραμμα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι.

Η ενδυνάμωση των ποδιών μετά τα 60 δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επένδυση στην υγεία, την αυτονομία και την ποιότητα ζωής.

Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για τη σωματική άσκηση, όπως επισημαίνει το health.com. Αντίθετα, μετά τα 60 η συστηματική ενδυνάμωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, της ισορροπίας και της ανεξαρτησίας στην καθημερινότητα.

Είτε ξεκινάτε τώρα τη γυμναστική είτε επιστρέφετε μετά από μεγάλο διάστημα αποχής, μπορείτε να αποκτήσετε ξανά δύναμη στα πόδια χωρίς γυμναστήριο, ακριβό εξοπλισμό ή προσωπικό γυμναστή.

Οι παρακάτω ασκήσεις είναι ιδανικές για αρχάριους και για άτομα άνω των 60 ετών, αρκεί να εκτελούνται με σωστή τεχνική. Αν αργότερα θελήσετε μεγαλύτερη πρόκληση, μπορείτε να προσθέσετε μικρά βάρη.

1. Ισορροπία στο ένα πόδι με επαφές στο έδαφος

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Η συγκεκριμένη άσκηση δεν ενδυναμώνει μόνο τα πόδια αλλά λειτουργεί και ως εξαιρετική δοκιμασία ισορροπίας. Μάλιστα, επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών που μπορούν να σταθούν για 10 δευτερόλεπτα στο ένα πόδι εμφανίζουν μικρότερο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας.

Η άσκηση ενεργοποιεί τους μύες του κορμού, των γοφών και του ποδιού που στηρίζει το σώμα, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και τον έλεγχο των κινήσεων.

Πώς γίνεται:

Σταθείτε με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών.

Μεταφέρετε το βάρος στο αριστερό πόδι και σηκώστε ελαφρά το δεξί.

Λυγίστε λίγο το γόνατο του ποδιού στήριξης και αγγίξτε μπροστά το έδαφος με τα δάχτυλα του δεξιού ποδιού.

Επιστρέψτε στην αρχική θέση και στη συνέχεια αγγίξτε το έδαφος στο πλάι.

Επαναλάβετε τις κινήσεις και αλλάξτε πόδι.

2. Step-Up – Η άσκηση που μιμείται το ανέβασμα σκάλας

Το step-up αποτελεί μία από τις πιο λειτουργικές ασκήσεις για την τρίτη ηλικία, αφού προσομοιάζει μία καθημερινή δραστηριότητα: το ανέβασμα μιας σκάλας.

Γυμνάζει τους τετρακέφαλους, τους γλουτούς, τους οπίσθιους μηριαίους και τις γάμπες, βελτιώνοντας τη δύναμη που απαιτείται για ασφαλή μετακίνηση.

Πώς γίνεται:

Σταθείτε μπροστά από ένα χαμηλό σκαλοπάτι ή σταθερό πάγκο.

Τοποθετήστε το ένα πόδι πάνω στο σκαλοπάτι.

Πιέστε δυνατά ώστε να ανεβείτε και να φέρετε και το δεύτερο πόδι επάνω.

Κατεβείτε αργά με έλεγχο.

Επαναλάβετε εναλλάσσοντας τα πόδια.

Όσοι έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελαφρούς αλτήρες.

3. Πλάγια προβολή για καλύτερη ισορροπία και ευκινησία

Οι περισσότεροι άνθρωποι κινούνται καθημερινά μόνο μπροστά και πίσω. Ωστόσο, η δυνατότητα κίνησης προς τα πλάγια είναι εξίσου σημαντική, ιδιαίτερα για την αποφυγή πτώσεων.

Η πλάγια προβολή ενεργοποιεί τον μέσο γλουτιαίο μυ, έναν μυ που συχνά παραμελείται αλλά είναι καθοριστικός για τη σταθερότητα της λεκάνης.

Πώς γίνεται:

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών.

Κάντε ένα μεγάλο βήμα προς τα δεξιά.

Λυγίστε το δεξί γόνατο, σπρώχνοντας τους γοφούς προς τα πίσω.

Διατηρήστε ίσια την πλάτη και το στήθος ψηλά.

Επιστρέψτε στην αρχική θέση και επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

4. Καθίσματα (Squats): Η κορυφαία άσκηση για ολόκληρο το κάτω μέρος του σώματος

Τα καθίσματα θεωρούνται μία από τις πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις ενδυνάμωσης, καθώς ενεργοποιούν ταυτόχρονα τον κορμό, τους γλουτούς, τους τετρακέφαλους, τους οπίσθιους μηριαίους και τις γάμπες.

Η κίνηση αυτή μιμείται το καθημερινό κάθισμα και σήκωμα από μία καρέκλα, βοηθώντας στη διατήρηση της λειτουργικότητας.

Πώς γίνεται:

Σταθείτε με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών.

Λυγίστε αργά τα γόνατα και τους γοφούς, σαν να κάθεστε σε καρέκλα.

Διατηρήστε ίσια την πλάτη και το στήθος ψηλά.

Κατεβείτε όσο σας επιτρέπει η άνεσή σας.

Επιστρέψτε όρθιοι πιέζοντας δυνατά τις φτέρνες και σφίγγοντας τους γλουτούς.

5. Άρση θανάτου με στήριξη (Kickstand Deadlift)

Πρόκειται για μια ασφαλή παραλλαγή της κλασικής άρσης θανάτου, η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση κάθε ποδιού ξεχωριστά, χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά η ισορροπία.

Η άσκηση δυναμώνει τους οπίσθιους μηριαίους, τους γλουτούς και τη μέση, ενώ βοηθά στον εντοπισμό πιθανών μυϊκών ανισορροπιών.

Πώς γίνεται:

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων.

Μεταφέρετε το βάρος στο ένα πόδι.

Το δεύτερο πόδι παραμένει πίσω, με τα δάχτυλα να ακουμπούν ελαφρά στο έδαφος.

Λυγίστε ελαφρά το γόνατο του ποδιού στήριξης.

Σπρώξτε τους γοφούς προς τα πίσω, χαμηλώνοντας τον κορμό με ίσια πλάτη.

Μόλις αισθανθείτε τέντωμα στο πίσω μέρος του μηρού, επιστρέψτε στην όρθια θέση.

Συμβουλές για ασφαλή προπόνηση στο σπίτι

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα άσκησης, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας ή κινητικότητας.

Επιπλέον:

Μην αγνοείτε τον έντονο ή οξύ πόνο. Αν εμφανιστεί, διακόψτε αμέσως την άσκηση.

Προτιμήστε αθλητικά παπούτσια με επίπεδη και σταθερή σόλα, καθώς προσφέρουν καλύτερη ισορροπία από τα πολύ μαλακά παπούτσια τρεξίματος.

Αν δυσκολεύεστε στην ισορροπία, γυμναστείτε δίπλα σε έναν τοίχο ή κρατήστε μια σταθερή καρέκλα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Φροντίστε ο χώρος να είναι ελεύθερος από χαλιά, καλώδια και άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν πτώση.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η ενδυνάμωση των ποδιών μετά τα 60

Με την πάροδο της ηλικίας, ο οργανισμός χάνει φυσιολογικά μυϊκή μάζα και δύναμη, μια κατάσταση γνωστή ως σαρκοπενία. Η διαδικασία αυτή ξεκινά ήδη από την ηλικία των 30 ετών, αλλά επιταχύνεται σημαντικά μετά τα 60.

Η συστηματική προπόνηση δύναμης αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την επιβράδυνση αυτής της απώλειας.

Παράλληλα, οι μεγάλοι μύες των ποδιών –όπως οι γλουτοί, οι τετρακέφαλοι και οι οπίσθιοι μηριαίοι– συμβάλλουν σημαντικά στον μεταβολισμό, βοηθώντας στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας, αντίστασης στην ινσουλίνη και διαβήτη.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η ενδυνάμωση του κάτω μέρους του σώματος μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων, βελτιώνει την ισορροπία και επιτρέπει στους μεγαλύτερους ανθρώπους να εκτελούν με μεγαλύτερη ασφάλεια καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα σκάλας, το σήκωμα αντικειμένων από το πάτωμα ή το να σηκώνονται εύκολα από μία καρέκλα.

Λίγα λεπτά άσκησης αρκετές φορές την εβδομάδα μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά, προσφέροντας καλύτερη φυσική κατάσταση, περισσότερη αυτονομία και καλύτερη ποιότητα ζωής.