Τι αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν τα ειδικά γυαλιά που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά να εξαπολύει αιχμηρή κριτική προς τον υπουργό Υγείας.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός αρχικά ανέφερε πως κανείς δεν μπορεί να παρακολουθεί παράνομα μέσω των συγκεκριμένων γυαλιών, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε θέση σχετικά με τη χρήση τους.

«Ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ προχθές έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς παράνομα να παρακολουθεί με αυτά τα γυαλιά, τελικά το τερμάτισε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στην αλλαγή στάσης του υπουργού.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η συζήτηση μπορεί να οδηγηθεί σε ακραία σενάρια, λέγοντας πως «σε λίγο θα μας πει ότι θα συλλαμβάνει κιόλας και θα απονέμει δικαιοσύνη».

Ο Κώστας Τσουκαλάς συνέχισε την κριτική του με μια αναφορά στη μυθοπλασία, σημειώνοντας πως η εικόνα αυτή του θυμίζει χαρακτήρα κόμικ. «Θα έλεγα ότι διάβαζε πολλά κόμικς μικρός. Νομίζει ότι είναι αυτόκλητος τιμωρός ή ο δικαστής Ντρεντ από το ομώνυμο κόμικ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για έναν ήρωα που φορούσε επίσης ειδικά γυαλιά και μάσκα.