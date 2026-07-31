«Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Αυτές οφειλές γεννήθηκαν γιατί; Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα, δυστυχώς αρνητικό ήταν αυτό και λάθος και δεν πρέπει να ξαναγίνει, δανείζονταν πριν το 2010 στην ουσία με βάση την μελλοντική επιχορήγηση σαν τα ποσοστά να έμεναν ίδια, όλα τα κόμματα», είπε στο ERTnews Radio ο Κώστας Τσουκαλάς για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Όλα έχουν δανεισμό, αλλά ο δανεισμός που πήρε ένα κόμμα του 3% να είναι πολύ μικρότερος. Αυτό είναι ένα παρελθόν το οποίο προφανώς δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν γεννήθηκε υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη ή της Φώφης Γεννηματά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης την περίοδο εκείνη ήταν ένα απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω από τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή ήταν τότε αρμόδια για αυτά, τώρα μπορεί να τους ρωτήσει πότε έγινε αυτό, είναι στενοί συνεργάτες του. Θέλω λοιπόν, να πούμε το εξής: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια στο τι οφείλει, στο τι έχει ρυθμίσει, το πώς γίνεται μια πανάκριβη καμπάνια σήμερα από ένα κόμμα που δεν έχει κρατική χρηματοδότηση (…). Εμείς λέμε και που οφείλουμε και γιατί οφείλουμε και πότε γεννήθηκαν αυτές οι οφειλές».

Κριτική στον πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για τις εξαγγελίες και τις οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει μέτρα μόνο όταν βρίσκεται υπό πολιτική πίεση. «Ο πρωθυπουργός ανοίγει το πουγκί μόνο ανάλογα με τις πιέσεις. Βρίσκει λεφτά όταν πιεστεί. Είτε για τα ενοίκια, είτε με διαρροές για τις συντάξεις, είτε για τις φοροελαφρύνσεις (…). Ο πολιτικός αυτός δεν κοστολόγησε ποτέ αυτά που έταξε και δεν έκανε το 2018, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, οριζόντια μείωση ΦΠΑ. Τότε έλεγε ότι γίνεται, τώρα λέει δεν περνάει. Άρα, είναι ο κατεξοχήν πολιτικός ο οποίος μόλις στριμωχτεί παίρνει μέτρα».

Κριτική για το ν/σ για το νερό

Ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας και ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως προς το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε μια «fast track» διαδικασία, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Όπως επισήμανε «κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο, ενώ είχαμε δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη για την Εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι είχαν μια διαδικασία προσχηματική και υποκριτική. Αποκλείστηκαν θεσμικοί φορείς όπως η ΚΕΔΕ και η ΕΥΑΘ και έγινε μια «fast track» διαδικασία. Η κυβέρνηση άφησε σκοπίμως τα χρέη (…) να συσσωρευτούν και την ασφυξία την οικονομική που προκάλεσε η ίδια, την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να πει ότι το μοντέλο αυτό απέτυχε και να έρθει στην ουσία και να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των υδάτινων πόρων. Εμείς πολύ καθαρά λέμε το εξής: όταν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους, στους παραγωγούς».

«Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία»

Αναφερόμενος στη νέα πολιτική αντιπαράθεση με τον χώρο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς απέρριψε την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται σε «διμέτωπο αγώνα».

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«Η ΕΛΑΣ επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ; Δεν έχουμε κανένα διμέτωπο σταθερά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν όμως, με ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη μου για μία πρόταση θα απαντήσω (…). Δεν είναι το μέτωπό μας η ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ δεν έχει μία δική της πολιτική. Η πολιτική της είναι κάποια σημεία αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και κάποια σημεία όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και η εξωτερική πολιτική όπου μοιάζει η πολιτική της με τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά.