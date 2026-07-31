Για «σύμπτωση θέσεων Νέας Δημοκρατίας-ΕΛΑΣ» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις της Νεκταρίας Αγγελάκη.

«Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη χθεσινή τοποθέτηση της Νεκταρίας Αγγελάκη για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

«Το στέλεχος της ΕΛΑΣ και αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας, Νεκταρία Αγγελάκη, ήταν αποκαλυπτική στην πρόσφατη συνέντευξη της στο OPEN.

Εξήγησε πως η ΕΛΑΣ είναι υπέρ των αμιγώς ιδιωτικών πανεπιστημίων και όχι των μη κερδοσκοπικών και υπερασπίστηκε την αποτυχημένη Πανεπιστημιακή Αστυνομία για την οποία ο κ. Μητσοτάκης σπατάλησε 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να λειτουργήσει ποτέ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Μετά τη σύμπτωση θέσεων Νέας Δημοκρατίας-ΕΛΑΣ στο ζήτημα των “κόκκινων” δανείων, της υπεραπόδοσης της οικονομίας από την αφαίμαξη των πολιτών μέσω των έμμεσων φόρων, της εξωτερικης πολιτικής των “ήρεμων νερών” και της μη πόντισης του καλωδίου ανοικτά της Κάσου γιατί είναι τάχα “μονομερής” ενέργεια της Ελλάδας (!) και της κοινής λατρείας στον νόμο Κατρούγκαλου, επήλθε πλήρης συμφωνία και στα ζητήματα της εκπαίδευσης», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Προφανώς, ξεκίνησαν οι πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία».

Το ΠΑΣΟΚ επίσης αναφέρει σε υστερόγραφό του: « Έχει περάσει ένα 24ωρο και ακόμα δεν μας απάντησε ο κ. Τσίπρας ποιος χρηματοδοτεί τη λειτουργία του κόμματός του και την πανάκριβη καμπάνια του. Αλλά και πως αξιολογεί τα πεπραγμένα του ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν χρεοκοπούσαν τα κομματικά ΜΜΕ και ο επόμενος Πρόεδρος τον εγκαλούσε για διπλά βιβλία».