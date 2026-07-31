Συναγερμός στην Πυροσβεστική για άτομο που καταπλακώθηκε από χώματα στην διασταύρωση των οδών Ναρκίσσου και Υακίνθων στο Νέο Βουτζά.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών στο Νέο Βουτζά Ραφήνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ναρκίσσου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν άμεσα στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό του ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής από τη Νέα Μάκρη, την Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ

Ταυτόχρονα ενημερώθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στο σημείο βρισκόταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι συνέδραμαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

O άνδρας εργαζόταν στα έργα για την κατασκευή του δικτύου της αποχέτευσης στην περιοχή.