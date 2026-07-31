Και τα δύο κτίρια έχουν εκκενωθεί και στο σημείο διενεργείται έλεγχος.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί οι Αρχές, έπειτα από νέο απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και στο Γαλλικό Προξενείο, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Γαλλικό Προξενείο και υποστήριξε ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες τόσο στο κτίριο όπου στεγάζεται η διπλωματική αρχή όσο και στο κτίριο του ΕΒΕΑ, στην οδό Ακαδημίας 6.

Εκκενώθηκαν τα δύο κτίρια

Μετά την απειλή, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τα δύο κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικά κλιμάκια που πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Δεύτερο τηλεφώνημα μέσα σε δύο ημέρες

Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από αντίστοιχη απειλή για βόμβα στο κτίριο του ΕΒΕΑ, στην οδό Ακαδημίας. Το τηλεφώνημα που είχε γίνει χθες Πέμπτη κινητοποίησε επίσης τις Αρχές, ωστόσο μετά τους απαραίτητους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που προχώρησε στο νέο απειλητικό τηλεφώνημα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή.