«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα κατακερματισμένο σύστημα. Το νερό είναι εθνικός στρατηγικός πόρος και απαιτεί συνολική διαχείριση», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο Σταύρου Παπασταύρου απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ιδιωτικοποίηση του νερού, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια. Λίγη ώρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε στην ΕΡΤ ότι η ύπαρξη 735 διαφορετικών οργανισμών διαχείρισης νερού στη χώρα οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και μεγάλες απώλειες.

Όπως ανέφερε, σήμερα χάνεται περίπου το 50% του νερού πριν φτάσει στους καταναλωτές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ένα ενιαίο και ολιστικό μοντέλο διαχείρισης.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα κατακερματισμένο σύστημα. Το νερό είναι εθνικός στρατηγικός πόρος και απαιτεί συνολική διαχείριση», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση – Στόχος η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα»

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις αναγκαίες επενδύσεις.

Έφερε ως παράδειγμα την Ανατολική Αττική, όπου αρκετοί δήμοι εξακολουθούν να μην διαθέτουν οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο, ενώ υπογράμμισε ότι μεγάλα έργα, όπως το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, δεν μπορούν να υλοποιηθούν από μεμονωμένους δήμους.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι σήμερα υπάρχουν πολίτες που προμηθεύονται νερό έως και δέκα φορές ακριβότερα από ιδιώτες, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η πραγματική μορφή ιδιωτικοποίησης που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

«Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια»

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η μεταρρύθμιση δεν συνεπάγεται αυξήσεις στην τιμή του νερού.

Αντίθετα, όπως είπε, στόχος είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η εξοικονόμηση πόρων και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, ώστε να διατηρηθεί το χαμηλό κόστος ύδρευσης.

«Στην Αθήνα έχουμε από τα φθηνότερα και ποιοτικότερα νερά στην Ευρώπη και στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της λειψυδρίας, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι ο περιορισμός των απωλειών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατα περιστατικά επιμόλυνσης του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

«Το ηλεκτρικό σύστημα αντέχει – Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα»

Ερωτηθείς για την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, ο υπουργός ανέφερε ότι το σύστημα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση.

Όπως είπε, υπάρχει καθημερινή συνεργασία με τους διαχειριστές του ηλεκτρικού δικτύου, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την αυξημένη ζήτηση.

Επόμενος στόχος η ψηφιακή μεταρρύθμιση των πολεοδομιών

Ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε ότι αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νερό ξεκινά η προετοιμασία της επόμενης μεγάλης μεταρρύθμισης, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των πολεοδομιών.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες, κατά το πρότυπο των ψηφιακών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οι πολίτες ζητούν συγκεκριμένα αποτελέσματα και η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις», κατέληξε.

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