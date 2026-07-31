Η κατάσταση με την φωτιά στη Βοιωτία είναι δύσκολη με τους κατοίκους να απευθύνουν έκκληση να βρεθεί άμεσα τρόπος να φύγουν συντονισμένα από τον οικισμό Αγίου Βασίλειου.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βοιωτία, καθώς μεγάλη φωτιά που μαίνεται από το πρωί σε αγροτοδασική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κατάσταση στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 500 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παραθεριστές, βρίσκονται στην περιοχή και έχουν ήδη κινηθεί προς Καλαμάκι Κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους για την εξέλιξη της φωτιάς καθώς οι συνθήκες που επικρατούν είναι ιδιαιτέρως δύσκολες, το πύρινο μέτωπο ααπλώνεται και μέχρι στιγμής δεν είναι δυνατή η εκκένωση του οικισμού με οχήματα.

Η δραματική έκκληση κατοίκου του Αγίου Βασιλείου για τη φωτιά: «Θα καούμε ζωντανοί»

Ώρες αγωνίας βιώνουν οι κάτοικοι στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της κ. Τζένης, στο Open όπου σε δραματικό τόνο σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στον οικισμό. «Είμαστε στο λιμάνι, μας έχουν συγκεντρώσει όλους εδώ. Ρώτησα έναν υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας τι ακριβώς θα κάνουμε, που είπε θα συγκεντρωθούμε όλοι στο λιμάνι. Ωραία, του λέω, θα περιμένουμε τι; Δεν ήξερε να μου απαντήσει. Μου έλεγε πηγαίνετε βρείτε τον περιφερειάρχη». «Εχουμε συγκεντρωθεί εδώ πάνω από 200 άτομα. Εχει έρθει σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος και έχει πάρει 20-30 άτομα. Οι υπόλοιποι περιμένουμε πάνω από το λιμάνι. Οι φωτιές έχουν φθάσει στα σπίτια», πρόσθεσε. «Θα γίνουμε το νέο Μάτι. Εχει μόνο έναν δρόμο διαφυγής στο χωριό, έχει κλείσει από το πρωί και η μόνη διαφυγή είναι από τη θάλασσα. Θα καούμε ζωντανοί».

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Ξεκίνησε η απομάκρυνση κατοίκων σε μικρές ομάδες οχημάτων μέσω χωματόδρομου

Η φωτιά έχει κυκλώσει τον οικισμό, ενώ οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργο Ντασιώτη, η οδική πρόσβαση από την περιοχή δεν είναι αυτή τη στιγμή εφικτή, με αποτέλεσμα η μόνη λύση για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών να είναι μέσω θαλάσσης.

Λόγω της δύσκολης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, έχει ενεργοποιηθεί και το σενάριο διαφυγής μικρών ομάδων κατοίκων μέσω ενός αγροτικού δρόμου όπου θα φεύγουν ομάδες 10 αυτοκινήτων ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου.

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Τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Σημειώνεται ότι για την φωτιά έχουν σταλεί μηνύματα του 112 για απομάκρυνση πολιτών από τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Νικόλαο, την Αλυκή και την Ξηρονομή Βοιωτίας.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία Αγίου Βασιλείου

Την ίδια ώρα, στο Καλαμάκι πραγματοποιείται μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα, με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει τον παραθαλάσσιο οικισμό, αναγκάζοντας κατοίκους και επισκέπτες να μεταβούν στο λιμάνι για να προστατευτούν. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση των ατόμων που έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία λόγω της δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργήσει το πύρινο μέτωπο. Στο σημείο επιχειρούν ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται επιπλέον πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος και ακόμη ένα σκάφος της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά των πολιτών στη Λιβαδόστρα.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβισθεί 80 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και πλοιάριο Π.Υ. από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας. Οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή «Λιβαδόστρατα».