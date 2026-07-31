«Αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κα. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Δια της μαιευτικής… μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους. Τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του. Ενδιαφέρουσα μετατόπιση!», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, δίνοντας συνέχεια στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στα δύο κόμματα.

«Φαίνεται, πάντως, πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα, καθώς όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία:

η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων γίνεται αυστηρά από φυσικά πρόσωπα -και όχι εταιρείες- με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ. Κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μετά τα πρώτα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης.

δεν προβλέπεται ακόμη για το κόμμα ΕΛΑΣ χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων θεωρημένων από τη Βουλή κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Ακόμη και τυχόν αίτημα του να του χορηγηθούν ανώνυμα κουπόνια, η χρηματοδότηση δεν μπορεί βάσει του νόμου να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως.

Οι πολίτες, λοιπόν, μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων. Ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Και επειδή το κόμμα ΕΛΑΣ της «περήφανης» διαπραγμάτευσης του 3ου μνημονίου, διατηρεί απορίες οικονομικής και λογιστικής φύσης για το ΠΑΣΟΚ, θα του απαντήσουμε ξανά καθαρά:

Το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ. Το ύψος των χρεών που παρουσιάζεται σήμερα, οφείλεται στην εξαιρετικά υπερβολική επιβάρυνση 12-13% του αρχικού χρέους με τόκους, πανωτόκια, τόκους υπερημερίας».

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Καταλήγοντας, σημειώνει με δηκτικό τρόπο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κα. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες».

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