Με 157 ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό, ενώ 131 βουλευτές της είπαν «όχι».

Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη δομική μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης του νερού, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε, μετά από σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ, 157 βουλευτές υπερψήφισαν επί της αρχής το νομοσχέδιο, ενώ 131 βουλευτές της αντιπολίτευσης είπαν «όχι».

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όριά του, τονίζοντας πως η μοναδική λύση είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση, με ένα νέο ολιστικό σύστημα και με τη συνένωση δυνάμεων.

«Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση που προωθούμε, λέει ναι στη διατήρηση του παλαιού καθεστώτος, ναι στον κατακερματισμό, ναι στη συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ακόμα πως η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο στον κίνδυνο αντιμετώπισης λειψυδρίας και δεύτερη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ως προς τον κίνδυνο «υδατικού στρες».

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