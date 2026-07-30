Ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο και σήμερα, απομακρύνθηκαν 2.000 τουρίστες - Θρήνος για τους 3 νεκρούς

Η κατάσταση στο Ρέθυμνο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για νέες προληπτικές εκκενώσεις.

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για την Κρήτη, καθώς η φωτιά στο Ρέθυμνο παραμένει εκτός ελέγχου για δεύτερη ημέρα. Σε εξαιρετικά δύσκολη μάχη εξελίσσεται η πυρκαγιά στον δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς τα πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπυρώσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις πάλεψαν να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, 45 πυροσβεστικά οχήματα και 10 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ στη διάρκεια του πρωινού αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για νέες προληπτικές εκκενώσεις. Τουλάχιστον 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης σε πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν σε όχημα στο νότιο Ρέθυμνο λόγω πυκνών καπνών, ενώ ένας 27χρονος κατέρρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γυθείου.

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