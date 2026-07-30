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Ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο και σήμερα, απομακρύνθηκαν 2.000 τουρίστες - Θρήνος για τους 3 νεκρούς

Ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο και σήμερα, απομακρύνθηκαν 2.000 τουρίστες - Θρήνος για τους 3 νεκρούς
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Η κατάσταση στο Ρέθυμνο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για νέες προληπτικές εκκενώσεις.

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για την Κρήτη, καθώς η φωτιά στο Ρέθυμνο παραμένει εκτός ελέγχου για δεύτερη ημέρα. Σε εξαιρετικά δύσκολη μάχη εξελίσσεται η πυρκαγιά στον δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς τα πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπυρώσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις πάλεψαν να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, 45 πυροσβεστικά οχήματα και 10 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ στη διάρκεια του πρωινού αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για νέες προληπτικές εκκενώσεις. Τουλάχιστον 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης σε πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν σε όχημα στο νότιο Ρέθυμνο λόγω πυκνών καπνών, ενώ ένας 27χρονος κατέρρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γυθείου.


LIVE

  • Βίντεο από χθεσινή επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Ρέθυμνο

    07:00:13

  • Η φωτιά διάνυσε απόσταση 100 χιλιομέτρων

    06:54:58

    Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού - τον ανοδικό σχηματισμό του - και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

  • Τα συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τους τρεις πυροσβέστες

    06:50:14

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkb9gnqg17gx?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γύθειο

    06:48:15

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkbat5vfgigh?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους

    06:43:05

    Η τραγωδία στο νότιο Ρέθυμνο σημειώθηκε στην περιοχή των Σαχτουρίων, όπου οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

    Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές.

    Κηδεύονται οι δύο πυροσβέστες σήμερα Πέμπτη

    Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου του Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

    Στον Αγερανό Γυθείου, ένας 27χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς και μακριά από το ενεργό μέτωπο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

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