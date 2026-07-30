Δεκάδες τα ενεργά μέτωπα φωτιάς στην Τουρκία, ο καπνός έφτασε από τα Δωδεκάνησα έως την Αττική και την Κρήτη.

Σε πύρινο κλοιό παραμένει για ακόμη ένα 24ωρο η χώρα, που θρηνεί για τον χαμό τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος.

Εκτός ελέγχου είναι ακόμη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, παρότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες μακριά από ανθρώπους, ζώα, σπίτια και αποθήκες.

Μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα πέρασαν όμως και οι κάτοικοι του Πλωμαρίου, καθώς πυροσβέστες, εθελοντές και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έδωσαν τιτάνια μάχη για να συγκρατήσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Προβληματισμό προκαλεί τις τελευταίες ώρες η μυρωδιά καμένου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, πολλά νησιά του Αιγαίου, η Αθήνα και η Εύβοια έχουν καλυφθεί από τον καπνό μιας μεγάλης φωτιάς στα γειτονικά παράλια της Τουρκίας.

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Τούρκοι πυροσβέστες έδωσαν μάχη την Τετάρτη με τις πυρκαγιές κοντά στα παράλια στο νότιο τμήμα της χώρας, οι οποίες ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να εκκενώσουν την περιοχή.

Εκατοντάδες πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην επαρχία Μούγλα, με περισσότερα από 20 αεροπλάνα και ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού πάνω από τις φλόγες.

{https://x.com/volcaholic1/status/2082407491011281143}

{https://x.com/Top_Disaster/status/2082477646118899903}

Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πως ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας (Αντάλια) με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ έκλεισε λόγω του πυκνού καπνού.