Με το νέο πλαίσιο, για στοιχεία που βρίσκονται ήδη σε βάσεις δεδομένων του Δημοσίου δεν θα απαιτείται από τον πολίτη ή την επιχείρηση η εκ νέου προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Στην απλοποίηση 1.007 διοικητικών διαδικασιών οδηγεί η αντικατάσταση 25 συχνά απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος», από τις περίπου 2.500 διαδικασίες στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, οι 622 που απλοποιούνται αφορούν πολίτες και οι 385 επιχειρήσεις. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του μέτρου, οι αλλαγές θα καλύπτουν περίπου το 40% των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Με μία υπεύθυνη δήλωση

Η εκτίμηση είναι ότι σε ετήσια βάση δεν θα απαιτείται η προσκόμιση περίπου 42,5 εκατομμυρίων δικαιολογητικών. Η εφαρμογή αφορά συνολικά 32 φορείς του Δημοσίου, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εντοπίζονται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου προβλέπεται απλοποίηση σε 230 περιπτώσεις προσκόμισης εγγράφων.

Αλλαγές προβλέπονται επίσης, μεταξύ άλλων, στα υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Άμυνας.

Με το νέο πλαίσιο, για στοιχεία που βρίσκονται ήδη σε βάσεις δεδομένων του Δημοσίου δεν θα απαιτείται από τον πολίτη ή την επιχείρηση η εκ νέου προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση και η αναζήτηση και διασταύρωση των στοιχείων θα γίνεται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

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Ενδεικτικά, στην αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου στο Δημόσιο απαιτούνται σήμερα 13 δικαιολογητικά. Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, τρία από αυτά προβλέπεται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε διοικητικές διαδικασίες περιλαμβάνεται το αντίγραφο ποινικού μητρώου, το οποίο εμφανίζεται σε 293 διαδικασίες, και το αντίγραφο τίτλου σπουδών, που απαιτείται σε 275. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χρησιμοποιείται σε 158 διαδικασίες, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε 113 και η βεβαίωση φορολογικού μητρώου σε 100.

Στις σχετικές κατηγορίες περιλαμβάνονται ακόμη αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου, καθώς και η βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ και η βεβαίωση χρόνου ανεργίας.

Η εφαρμογή των αλλαγών θα γίνεται σταδιακά και θα αφορά περιπτώσεις στις οποίες τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν και να επιβεβαιωθούν από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.