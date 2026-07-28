Η πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή του Gov.gr Messenger ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου

Ένα νέο, κεντρικό κανάλι επικοινωνίας του Δημοσίου με πολίτες και επιχειρήσεις μπαίνει σε λειτουργία, με στόχο οι ειδοποιήσεις από κρατικούς φορείς να φτάνουν συγκεντρωμένα και με περισσότερους από έναν τρόπους στον παραλήπτη. Πρόκειται για το Gov.gr Messenger, το πλαίσιο λειτουργίας του οποίου καθορίζεται με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Στην πράξη, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα κεντρικό «ταχυδρομείο» του Δημοσίου. Αντί κάθε υπηρεσία να επικοινωνεί με διαφορετικό τρόπο με τον πολίτη, το Gov.gr Messenger θα μπορεί να συγκεντρώνει και να διακινεί ενημερώσεις μέσω της θυρίδας του πολίτη και του Gov.gr Wallet, αλλά και, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω email, SMS ή εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων. Προβλέπονται ακόμη push notifications στο κινητό μέσω του Gov.gr Wallet.

Για παράδειγμα, ένας πολίτης που έχει κάνει αίτηση για μια ψηφιακή δημόσια υπηρεσία θα μπορεί να λαμβάνει στη θυρίδα του ή στο Gov.gr Wallet μήνυμα για την εξέλιξή της. Αν δεν διαβάσει την ειδοποίηση μέσα στον χρόνο που έχει οριστεί ή η αποστολή αποτύχει, ο δημόσιος φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλο διαθέσιμο κανάλι, όπως SMS ή email, εφόσον το έχει προβλέψει. Τα μηνύματα που φτάνουν μέσω της θυρίδας ή του Wallet θα αποθηκεύονται και θα εμφανίζονται συγκεντρωμένα στη θυρίδα του πολίτη.

Το σύστημα δεν περιορίζεται, όμως, σε μονόδρομες ανακοινώσεις. Προβλέπεται και αμφίδρομη επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένας φορέας έχει ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, ο πολίτης θα μπορεί να απαντήσει στο μήνυμα που έλαβε. Παράλληλα, θα μπορεί να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις επικοινωνίας του και να εγγράφεται ή να διαγράφεται από θεματικές κατηγορίες ενημέρωσης.

Πότε το μήνυμα ισοδυναμεί με επίδοση

Ένα δεύτερο παράδειγμα θα μπορούσε να αφορά μια οργανωμένη ενημέρωση προς συγκεκριμένη ομάδα πολιτών. Ένας δημόσιος φορέας θα μπορεί να δημιουργήσει μια «καμπάνια» και να στείλει μήνυμα σε συγκεκριμένους παραλήπτες, ακόμη και μαζί με κάποιο αρχείο. Οι παραλήπτες θα μπορούν να προσδιορίζονται με βάση τον ΑΦΜ ή άλλα εθνικά αναγνωριστικά που αντιστοιχίζονται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Η απόφαση είναι σαφής ότι δεν επιτρέπεται αποστολή μηνύματος χωρίς επαρκή ταυτοποίηση του παραλήπτη.

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Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική διάκριση που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Τα μηνύματα του Gov.gr Messenger έχουν κατά βάση ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν αυτομάτως την επίσημη επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου. Υπάρχει όμως ειδική περίπτωση: όταν ένα μήνυμα στη θυρίδα ή στο Gov.gr Wallet περιλαμβάνει σύνδεσμο προς έγγραφο που βρίσκεται στη θυρίδα του χρήστη, η ανάγνωση του μηνύματος καταγράφεται και μπορεί, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να ισοδυναμεί με πρόσβαση στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου εγγράφου.

Έτσι, για παράδειγμα, διαφορετικό είναι ένα απλό ενημερωτικό μήνυμα μιας υπηρεσίας που υπενθυμίζει στον πολίτη μια προθεσμία και διαφορετική περίπτωση μια ειδοποίηση που τον οδηγεί σε επίσημο έγγραφο μέσα στην προσωπική του θυρίδα. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανάγνωση μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχετικές ειδοποιήσεις όπως την ηλεκτρονική αλληλογραφία που λαμβάνει από μια δημόσια υπηρεσία.

Προστασία δεδομένων, διασύνδεση και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα προσωπικά δεδομένα. Το Gov.gr Messenger θα μπορεί να επεξεργάζεται, ανάλογα με την περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Προσωπικό Αριθμό, αριθμό ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αυθεντικοποίησης, συνδέσεις και ενέργειες του χρήστη, καθώς και τις προτιμήσεις και τις συνδρομές του σε κατηγορίες ενημέρωσης. Τα προσωπικά δεδομένα που προβλέπει η απόφαση θα τηρούνται για δέκα χρόνια.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας και υποχρεούται να εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η καταγραφή και παρακολούθηση της πρόσβασης στα δεδομένα, η ιχνηλασιμότητα των ενεργειών και η προστασία από παραβιάσεις. Προβλέπονται επίσης ολοκληρωμένοι έλεγχοι ασφαλείας πριν από την παραγωγική λειτουργία και περιοδικοί επανέλεγχοι.

Το Gov.gr Messenger θα «μιλά» επίσης με άλλα βασικά συστήματα του Δημοσίου. Θα αντλεί στοιχεία ταυτοποίησης από το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού ή το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, στοιχεία επικοινωνίας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και θα συνδέεται με το Gov.gr Wallet για τις ειδοποιήσεις. Προβλέπεται ακόμη λειτουργία Single Sign-on, ώστε ένας ήδη ταυτοποιημένος χρήστης να μπορεί να μεταβαίνει από μία εφαρμογή σε άλλη χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά νέα σύνδεση.

Η πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή του Gov.gr Messenger ξεκινά έξι μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Δεδομένου ότι η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2026, η υποχρεωτική χρήση του συστήματος ξεκινά στις 27 Ιανουαρίου 2027.