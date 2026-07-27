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Προσλήψεις μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Θέσεις εργασίας και για υποψηφίους με απολυτήριο γυμνασίου.

Περισσότερες από 11.000 μόνιμες προσλήψεις για υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε θα έρθουν το προσεχές διάστημα.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και περιλαμβάνουν θέσεις για αποφοίτους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, άτομα με αναπηρία, αλλά και μόνιμους διορισμούς στον χώρο της εκπαίδευσης.

Οι προκηρύξεις

Ο προγραμματισμός του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

51 θέσεις μέσω της προκήρυξης 5Κ/2026. 315 θέσεις μέσω της προκήρυξης 6Κ/2026. 3.265 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μέσω της 7Κ/2026. 98 θέσεις μέσω της 3ΓΒ/2026. 78 θέσεις μέσω της 4ΓΒ/2026. 1.800 θέσεις για υποψηφίους ΑμεΑ. 5.487 διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Στο επίκεντρο η προκήρυξη 7Κ/2026 για αποφοίτους Γυμνασίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προκήρυξη 7Κ/2026, η οποία αφορά 3.265 μόνιμες θέσεις ΥΕ.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά όσους διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου, καθώς θα περιλαμβάνει θέσεις σε πολλούς φορείς του Δημοσίου και σε διαφορετικές ειδικότητες.

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Μεταξύ των θέσεων που αναμένεται να περιλαμβάνονται είναι:

βοηθητικό προσωπικό σε δομές υγείας,

τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου,

προσωπικό καθαριότητας,

εργάτες πρασίνου,

εργαζόμενοι σε υπηρεσίες φύλαξης,

προσωπικό γενικών καθηκόντων,

τραπεζοκόμοι

Αιτήσεις για 315 θέσεις μέσω της 6Κ/2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η διαδικασία της προκήρυξης 6Κ/2026, η οποία προβλέπει 315 θέσεις μόνιμου προσωπικού και θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι θέσεις απευθύνονται κυρίως σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αφορούν σημαντικούς κλάδους, κυρίως στον χώρο της Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στις ειδικότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νοσηλευτές, μαίες, βιοχημικοί και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 5 Αυγούστου 2026 στις 14:00 μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ.

5Κ/2026: Νέες θέσεις σε δημόσιους φορείς

Παράλληλα προχωρά η προκήρυξη 5Κ/2026, η οποία προβλέπει την κάλυψη 51 θέσεων προσωπικού σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, όπως ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και στοχεύουν στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των οργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 28 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Προσλήψεις Ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ΠΕ -ΤΕ

Στον συνολικό σχεδιασμό εντάσσονται και οι διαδικασίες Β΄ Σταδίου που προκύπτουν από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (1Γ/2025).

Η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 αφορά περίπου 98 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ενώ η 4ΓΒ/2026 αναμένεται να προσφέρει περίπου 78 θέσεις για υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες απευθύνονται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες και επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού.

Νέα προκήρυξη για περίπου 1.800 θέσεις ΑμεΑ

Σημαντική θέση στον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ έχει η ειδική προκήρυξη για την πρόσληψη περίπου 1.800 ατόμων με αναπηρία.

Οι θέσεις θα αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), ενώ βασική προϋπόθεση συμμετοχής θα είναι η πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Οι ειδικότες που θα ζητηθούν αναμένεται να είναι επαγγέλματα όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μάγειρες, νοσηλευτές, διοικητικοί, , πρσοσωπικό καθαριότητας, δασοφύλακες.

5.487 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση

Παράλληλα προστίθενται και οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2026-2027.