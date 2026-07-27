Η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση καταγραφή όλων των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και την ταχεία καταβολή πλήρων και δίκαιων αποζημιώσεων, χωρίς καθυστερήσεις και αποκλεισμούς.

«Η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το Δαμάσι, τον Τύρναβο, τα Πλατανούλια, τα Δένδρα και την Αγία Σοφία προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν λίγο πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παραγωγοί αναφέρουν απώλεια ακόμη και του συνόλου της παραγωγής τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά με φόντο τη χαλαζόπτωση που χτύπησε τον Τύρναβο και ζητά την άμεση καταβολή αποζημιώσεων.

«Οι αγρότες της περιοχής, ήδη αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος παραγωγής και τη συρρίκνωση του εισοδήματός τους, δεν μπορούν να περιμένουν άλλον έναν αργό και γραφειοκρατικό κύκλο αποζημιώσεων», αναφέρει η Πατησίων και προσθέτει:

«Η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση καταγραφή όλων των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και την ταχεία καταβολή πλήρων και δίκαιων αποζημιώσεων, χωρίς καθυστερήσεις και αποκλεισμούς. Οι πληγέντες παραγωγοί χρειάζονται ουσιαστική στήριξη τώρα».