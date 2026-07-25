Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρεται στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Άργος κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην αστυνομική βία, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επίθεση κατά της πορείας, κάνοντας χρήση χημικών και δακρυγόνων, ενώ χαρακτηρίζει την επέμβαση «απρόκλητη».

Σύμφωνα με το κόμμα, η κυβέρνηση «επιμένει στο δόγμα του νόμου και της τάξης», υποστηρίζοντας ότι η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ουσιαστική διερεύνηση και λογοδοσία.

Παράλληλα, το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για το κλίμα ανασφάλειας και για την ενίσχυση αυταρχικών πρακτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

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«Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδήλωσης στο Άργος ενάντια στην αστυνομική βία με αφορμή την κρατική δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν απρόκλητα στην πορεία ρίχνοντας χημικά και δακρυγόνα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέδειξε έτσι δεν κάνει βήμα πίσω από το δολοφονικό δόγμα «νόμος και τάξη», καθώς και ότι τα λόγια απαρέσκειας που διατύπωσε ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την δολοφονία του Θοδωρή από άνδρες της ΟΠΚΕ, ήταν ως συνήθως κροκοδείλια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε κρατά ως μέλος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τον δήμαρχο Άργους, Ιωάννη Μαλτέζο, που δικαιολόγησε τη βροχή πισώπλατων πυροβολισμών στον Θοδωρή και στάθηκε στο πλευρό των δολοφόνων αστυνομικών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι απολύτως υπεύθυνη για το κλίμα ανασφάλειας και τον εντεινόμενο αυταρχισμό.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι συλληφθέντες και προσαχθέντες».