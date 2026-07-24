«Η προσκόλληση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα επιχειρηματικά συμφέροντα που πλουτίζουν από την έλλειψη σιδηροδρόμων, οδηγεί ταξιδιώτες, νοικοκυριά και τοπικές κοινωνίες σε αδιέξοδο», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων αποδεικνύονται μια τεράστια απάτη. Ο περίφημος διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, χτες παραδέχτηκε πως το σύστημα ETCS δεν είναι λειτουργικό, ενώ με τη σημερινή του δήλωση απλά επανέλαβε την ίδια θέση με άλλα λόγια», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις μεταφορές έχει οδηγήσει στην απόλυτη υποβάθμιση των σιδηροδρόμων. Ενόσω σε όλο τον κόσμο οι μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων στρέφονται σε μέσα σταθερής τροχιάς με υψηλές ταχύτητες, η Ελλάδα διαθέτει ελάχιστα δρομολόγια και εγκαταλελειμμένο δίκτυο, αφήνοντας πολίτες και επιχειρήσεις στο έλεος των πανάκριβων αυτοκινητοδρόμων.

»Σε μια περίοδο εντεινόμενης ακρίβειας στα καύσιμα και τα διόδια, οι σιδηρόδρομοι θα μπορούσαν να αποτελούν την προσιτή εναλλακτική στις οδικές μεταφορές, εξυπηρετώντας περιοχές της περιφέρειας, που σήμερα μαραζώνουν από την εγκατάλειψη. Ωστόσο η προσκόλληση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα επιχειρηματικά συμφέροντα που πλουτίζουν από την έλλειψη σιδηροδρόμων, οδηγεί ταξιδιώτες, νοικοκυριά και τοπικές κοινωνίες σε αδιέξοδο.

»Ο υγιής, δημόσιος και λειτουργικός σιδηρόδρομος προϋποθέτει την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τον σχηματισμό μιας εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες μεταφορές, που θα θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.