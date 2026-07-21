Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την πλήρη ανακατασκευή του σιδηροδρομικού τμήματος από το Filiași έως την Igiroasa, συνολικού μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων.

Την παρουσία της στη ρουμανική αγορά ενισχύει περαιτέρω η ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την υπογραφή νέας σύμβασης ύψους 380 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση σημαντικού σιδηροδρομικού έργου στη χώρα.

Η σύμβαση για το έργο Filiași – Igiroasa (Lot 2) υπεγράφη στο Βουκουρέστι μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) και της κοινοπραξίας TrackWorks, στην οποία συμμετέχουν η ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania.

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την πλήρη ανακατασκευή του σιδηροδρομικού τμήματος από το Filiași έως την Igiroasa, συνολικού μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων. Πρόκειται για τμήμα του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, ενός έργου που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών της Ρουμανίας.

Η νέα σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της ανάληψης του πρώτου τμήματος του ίδιου άξονα. Στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, η κοινοπραξία είχε υπογράψει τη σύμβαση για το Lot 1, που αφορά το τμήμα Craiova – Filiași, προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ, στο οποίο η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 69%.

Τα δύο έργα συνθέτουν τον σιδηροδρομικό άξονα Craiova – Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, με την ΤΕΡΝΑ να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την ανακατασκευή του, ενισχύοντας παράλληλα το αποτύπωμά της στα μεγάλα έργα υποδομής της ρουμανικής αγοράς.

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Η κατασκευαστική διάρκεια του έργου προβλέπεται να ανέλθει σε τέσσερα χρόνια. Με την ολοκλήρωσή του, στόχος είναι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας έως τα 160 χλμ./ώρα για τις επιβατικές αμαξοστοιχίες και έως τα 120 χλμ./ώρα για τις εμπορευματικές, ενώ η αναβαθμισμένη γραμμή θα μπορεί να εξυπηρετεί συρμούς μήκους έως 740 μέτρων.

Με τις δύο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 790 εκατ. ευρώ, η ΤΕΡΝΑ διευρύνει τη δραστηριότητά της στη Ρουμανία και ενισχύει τη συμμετοχή της σε μεγάλης κλίμακας έργα εκσυγχρονισμού των μεταφορικών υποδομών της χώρας.