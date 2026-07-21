Η επιδείνωση καταγράφηκε παρά τη συρρίκνωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και τη διεύρυνση του πλεονάσματος των υπηρεσιών.

Στα 8,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, αυξημένο κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επιδείνωση καταγράφηκε παρά τη συρρίκνωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και τη διεύρυνση του πλεονάσματος των υπηρεσιών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,9%, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 3,9%. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 4,9% και οι εισαγωγές 3,8%.

Θετικά συνέβαλε και το ισοζύγιο υπηρεσιών, το πλεόνασμα του οποίου διευρύνθηκε κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την επιδείνωση στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε.

Τον Μάιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 960,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 956,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

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Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε στο πρώτο πεντάμηνο έλλειμμα 8,6 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τον Μάιο το έλλειμμα ανήλθε σε 973,9 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Μαΐου 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 20,9 δισ. ευρώ, έναντι 15,8 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.