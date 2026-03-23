Με έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μπήκε το 2026, καθώς τον Ιανουάριο καταγράφηκε έλλειμμα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος που είχε σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε σε ορισμένους επιμέρους τομείς, όπως οι υπηρεσίες και ο τουρισμός.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη σε απόλυτους όρους από τη μείωση των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 10,6%, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 7,5%. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν μείωση 4,5% και οι εισαγωγές 5,0%, γεγονός που δείχνει επιβράδυνση του εμπορίου, αλλά και περιορισμό της ζήτησης για εισαγόμενα προϊόντα.

Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, όπου το πλεόνασμα αυξήθηκε κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 33,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 58,4%, φτάνοντας τα 473,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ισχυρή δυναμική του τουρισμού ήδη από την αρχή του έτους, παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Παράλληλα, μειώθηκε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, εξαιτίας της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς τομείς της οικονομίας εκτός της γενικής κυβέρνησης.

Αρνητική ήταν και η εικόνα στο ισοζύγιο κεφαλαίων, το οποίο τον Ιανουάριο του 2026 κατέγραψε έλλειμμα 156,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας καθαρές πληρωμές προς το εξωτερικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, το οποίο αντικατοπτρίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας από το εξωτερικό, μετατράπηκε σε έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας επιδείνωση κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καταγράφηκαν σημαντικές ροές άμεσων επενδύσεων, με τις επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα να φτάνουν τα 2,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank. Παράλληλα, οι επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε περίπου 496 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε αύξηση των τοποθετήσεων ξένων επενδυτών σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, ενώ καταγράφηκε μείωση των τοποθετήσεων σε ελληνικές μετοχές. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, παρατηρήθηκε μείωση των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα, καθώς και μείωση των δανειακών υποχρεώσεων προς το εξωτερικό.

Στο τέλος Ιανουαρίου 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν στα 22,5 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 15,3 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στο τέλος Ιανουαρίου 2025, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική θέση της χώρας, παρά την επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην αρχή του έτους.