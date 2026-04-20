Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία για την πορεία του ισοζυγίου πληρωμών της ελληνικής οικονομίας τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον τουρισμό να δίνει ισχυρή ώθηση αλλά άλλους τομείς να λειτουργούν αντισταθμιστικά. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά δεν έχουν ακόμη αποτυπώσει τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο ισοζύγιο πληρωμών.

Ειδικότερα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε οριακή αύξηση σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ωστόσο, η θετική αυτή επίδοση σχεδόν εξουδετερώθηκε από τη μείωση του πλεονάσματος στις μεταφορές, καθώς και από τη μετατροπή του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών σε ελλειμματικό.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η άνοδος του τουρισμού, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 44,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 83,2%. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 533,4 εκατ. ευρώ, έναντι 291 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους.

Στον αντίποδα, επιδείνωση σημειώθηκε στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, το έλλειμμα του οποίου σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τη σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Παράλληλα, διεύρυνση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, λόγω αυξημένων καθαρών πληρωμών από τη γενική κυβέρνηση.

Σε επίπεδο διμήνου, η εικόνα παραμένει αντίστοιχη. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, με βασικό μοχλό την ενίσχυση του τουρισμού. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,5% και οι εισπράξεις κατά 70,7%, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ και φθάνοντας τα 1,006 δισ. ευρώ, έναντι 589,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ωστόσο, η επιδείνωση στα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών περιόρισε σημαντικά τη συνολική θετική επίδραση.

Την ίδια περίοδο, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων πέρασε σε έλλειμμα από μικρό πλεόνασμα πέρυσι, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε, κυρίως λόγω μειωμένων εισπράξεων από λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Αρνητική ήταν και η εικόνα στο ισοζύγιο κεφαλαίων. Τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκε έλλειμμα 106,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος έναν χρόνο πριν, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στον σχεδόν μηδενισμό των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Σε επίπεδο διμήνου, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 263 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την τάση επιδείνωσης.

Στο σκέλος των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καταγράφηκαν σημαντικές ροές τόσο στις άμεσες επενδύσεις όσο και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Οι τοποθετήσεις κατοίκων στο εξωτερικό αυξήθηκαν, κυρίως σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, ενώ ενισχυμένες ήταν και οι εισροές από μη κατοίκους προς την ελληνική αγορά, ιδίως σε κρατικούς τίτλους.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας, τα οποία στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν σε 23 δισ. ευρώ, έναντι 15,7 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχύοντας τη συνολική χρηματοοικονομική θέση της οικονομίας.