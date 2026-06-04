Η συνεργασία της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, του Ομίλου Sani/Ikos και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη βιοποικιλότητα και τη μεταπυρική αποκατάσταση της Πάρνηθας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας (20 Μαΐου 2026), η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα και ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos παρουσιάζουν τα σημαντικά αποτελέσματα της δράσης «The Parnitha BEEyond Project», μιας πρωτοβουλίας που εστιάζει στην οικολογική αποκατάσταση περιοχών μεταπυρικής αναγέννησης στην Πάρνηθα, τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας και εξετάζει τον ρόλο της μελισσοκομίας ως εργαλείου υποστήριξης της φυσικής αναγέννησης των μεσογειακών οικοσυστημάτων, μέσα από τη στοχευμένη εγκατάσταση μελισσοσμηνών σε επιλεγμένες περιοχές.

Αναστασία Δημητρίου, Senior Communication Manager του Ομίλου Sani /Ikos

Κατά τη διάρκεια της διετούς υλοποίησης του έργου, έχουν ήδη καταγραφεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με σημαντική αύξηση στον δείκτη ποικιλότητας εντόμων στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν τα μελίσσια (Φυλή, Θρακομακεδόνες). Τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν την υπόθεση ότι η παρουσία των μελισσών μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές.

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Στο επόμενο στάδιο της έρευνας, η επιστημονική ομάδα επικεντρώνεται στη διερεύνηση του κατά πόσο η παρουσία μελισσοσμηνών, σε ελεγχόμενη πυκνότητα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της φυτικής κάλυψης και της βιοποικιλότητας της χλωρίδας, χωρίς να δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στους άγριους επικονιαστές.

Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «The Parnitha BEEyond Project» πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, φορέων και συνεργατών του προγράμματος. Η εκδήλωση περιλάμβανε επιστημονικές ομιλίες από το Δρ. Αντώνιο Τσαγκαράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή ΓΠΑ, και τη Δρ. Φανή Χατζήνα, Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», σχετικά με τη σημασία των επικονιαστών, τη μεταπυρική αποκατάσταση και τη βιοποικιλότητα. Εκπροσωπώντας τις ανάδοχες εταιρείες του προγράμματος, στην εκδήλωση μίλησαν επίσης η κ. Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα και η κ. Αναστασία Δημητρίου, Senior Communication Manager του Ομίλου Sani /Ikos. H εκδήλωση ολοκληρώθηκε με βραβεύσεις Επιστημόνων και Μελισσοκομικών Συλλόγων για τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία του οικοσυστήματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα Living Labs, μέσα από βιωματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά, με στόχο την εξοικείωσή τους με τον κόσμο της μέλισσας, τη σημασία της επικονίασης και την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από διαδραστικές εμπειρίες, οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ρόλο των μελισσών στη διατήρηση της ζωής και της βιοποικιλότητας.

Δρ. Αντώνιος Τσαγκαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, ο Δρ. Αντώνιος Τσαγκαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών τόνισε: «Τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα του προγράμματος καταδεικνύουν ότι η παρουσία μελισσοσμηνών, όταν εφαρμόζεται με ελεγχόμενο και ισορροπημένο τρόπο, μπορεί να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε περιοχές μεταπυρικής αναγέννησης. Η έρευνά μας συνεχίζεται με στόχο να τεκμηριώσουμε περαιτέρω τον ρόλο της μελισσοκομίας ως εργαλείου οικολογικής αποκατάστασης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των άγριων επικονιαστών και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας».

Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά: «Το “Parnitha BEEyond Project” αποδεικνύει στην πράξη πως η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς στρατηγική προτεραιότητα, αλλά δέσμευση για δράσεις με μακροπρόθεσμη αξία για το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. H βιωσιμότητα και η αειφορία δεν είναι για εμάς επικοινωνία αλλά αποτελέσματα. Και τα πρώτα αποτελέσματα του έργου μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον της Πάρνηθας και της βιοποικιλότητας στη χώρα μας».

Δρ. Φανή Χατζήνα, Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Από την πλευράς της, η κ. Ελένη Ανδρεάδη, ESG Executive Director του Ομίλου Sani/Ikos, ανέφερε: «Η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων όπως η Πάρνηθα απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση, επιστημονική γνώση και συνεργασία. Μέσα από το “The Parnitha BEEyond Project” βλέπουμε ότι οι επικονιαστές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη φυσική αναγέννηση πυρόπληκτων περιοχών. Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η προστασία των μεσογειακών οικοσυστημάτων αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητάς μας και γι’ αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που συνδέουν την επιστημονική έρευνα με ουσιαστική περιβαλλοντική δράση και την ευαισθητοποίηση του κοινού».

Η προσέγγιση του «The Parnitha BEEyond Project» φιλοδοξεί να αναδείξει έναν ισορροπημένο, βιώσιμο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ρόλο της μελισσοκομίας στη μεταπυρική αποκατάσταση των μεσογειακών οικοσυστημάτων, προωθώντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης, επιχειρηματικότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η πρωτοβουλία αυτή - όπως και η αντίστοιχη δράση που τρέχει στη Μυτιλήνη σε συνεργασία με το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Λέσβου - αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της δέσμευσης της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα για δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, επενδύοντας σε καινοτόμες πρακτικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα. Για τον Όμιλο Sani/Ikos, το «The Parnitha BEEyond Project» εντάσσεται στη στρατηγική αειφορίας, που περιλαμβάνει στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των μεσογειακών οικοσυστημάτων -όπως οι υγρότοποι και το δάσος της Σάνης, η θαλάσσια ζωή του Θερμαϊκού, και οι αποικίες επικονιαστών.