Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την ανατολή στην Πάρνηθα έδωσαν οι εθελοντές του ΕΔΑΣΑ.

Εικόνες από την ανατολή στην Πάρνηθα ανήρτησαν οι Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ) από το πυροφυλάκιο της Σκίπιζας, τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/06).

Τα μέλη του ΕΔΑΣΑ, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου και υπό την διαρκή απειλή της φωτιάς, περιπολούν με αμείωτο ρυθμό την ευρύτερη περιοχή του εθνικού δριμού με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη ενημέρωση.

Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση «Αγρυπνία για το δάσος, δώρο η ανατολή», ένα μήνυμα που δείχνει ότι η φροντίδα και η προστασία του δάσους, ακόμη και με κόπο και ξενύχτι, ανταμείβονται με την ομορφιά και την ελπίδα που συμβολίζει η ανατολή του ήλιου.

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Στο καθήκον από το 1987

Το πυροφυλάκιο της Σκίπιζας βρίσκεται στην ομώνυμη θέση σε υψόμετρο 1270 μέτρων στη ΒΔ πλευρά της Πάρνηθας. Το συγκεκριμένο σημείο επιλέγη το 1987 από τα μέλη του συλλόγου ως η ιδανικότερη θέση επόπτευσης των δυτικών και βορείων πλαγιών του ευρύτερου ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Τα πρώτα χρόνια οι πυροφυλάξεις πραγματοποιούνταν υπαίθρια, με κατασκήνωση πάνω στο βράχο, όπου σήμερα στέκεται το πυροφυλάκιο. Το 1989 χτίστηκε μια μικρή ξύλινη πλατφόρμα με προστατευτικό τοιχίο και το 1990 αποφασίστηκε η κατασκευή στεγασμένου ξύλινου πυροφυλακίου, το οποίο κατασκευάστηκε σταδιακά με δαπάνες του ΕΔΑΣΑ και προσωπική εργασία των δεκάδων εθελοντών του.

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Από την Σκίπιζα έχουν εντοπιστεί δεκάδες δασικές πυρκαγιές, γεγονός που έχει συμβάλλει σε πολλές περιπτώσεις στην έγκαιρη καταστολή τους από τις αρμόδιες αρχές. Η στρατηγική της σημασία οφείλεται στο μεγάλο εύρος επόπτευσης και στην απουσία άλλων παρόμοιων υποδομών στην βόρεια πλευρά της Πάρνηθας. Στα χρόνια λειτουργίας του πυροφυλακίου έχουν εντοπιστεί δασικές πυρκαγιές στον ευρύτερο ορεινό όγκο της Πάρνηθας, αλλά ακόμα και στην Σαλαμίνα, στον Ασπρόπυργο, στα Δερβενοχώρια, στα Οινόφυτα, στην Κεντρική Εύβοια, στους ορεινούς όγκους Πάστρα και Κιθαιρώνα, ενώ έχει καταγραφεί ακόμα και η αναγγελία πυρκαγιάς στον Παρνασσό.