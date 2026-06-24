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Σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ορχομενό νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκαν χερσαίες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τέσσερα εναέρια μέσα.

Περίπου στις 16:00 η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ισάριθμα ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069778947391328731}

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, Τετάρτη, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός σε: Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι και περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βοιωτίας.

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Πού είναι υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς για την Πέμπτη

Η Βοιωτία είναι ανάμεσα στις περιοχές όπου παραμένει υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς και για αύριο, Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον χάρτη του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για αύριο, Πέμπτη, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε:

Αττική

Αργολίδα

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Δωδεκάνησα

Ηράκλειο

Λασίθι

περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Κορινθίας

{https://x.com/CivPro_GR/status/2069724257135870302}