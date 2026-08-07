Οι αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν τη μοναδική μορφή αυτών των λιμνών στην Εύβοια, με τις αποχρώσεις του νερού να εναλλάσσονται ανάλογα με το φως και την εποχή.

Ένα μοναδικό σκηνικό κρύβεται στην Εύβοια, όπου οι παλιές εξορυκτικές δραστηριότητες άφησαν πίσω τους ένα τοπίο που σήμερα προκαλεί εντύπωση με την ιδιαίτερη ομορφιά του. Στις περιοχές όπου κάποτε λειτουργούσαν ορυχεία, οι μεγάλες εκσκαφές με την πάροδο των χρόνων μετατράπηκαν σε λίμνες, δημιουργώντας εικόνες που από ψηλά μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές. Τα νερά που συγκεντρώθηκαν στις παλιές κοιλότητες των ορυχείων, σε συνδυασμό με το βραχώδες ανάγλυφο και τη γύρω βλάστηση, σχημάτισαν ένα νέο φυσικό τοπίο.

Οι αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν τη μοναδική μορφή αυτών των λιμνών, με τις αποχρώσεις του νερού να εναλλάσσονται ανάλογα με το φως και την εποχή. Οι αυστηρές γραμμές που άφησε η ανθρώπινη δραστηριότητα συνυπάρχουν πλέον με τη φυσική αναγέννηση της περιοχής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για χώρους που μαρτυρούν το βιομηχανικό παρελθόν της Εύβοιας, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν τη δύναμη της φύσης να μεταμορφώνει ακόμη και τα πιο έντονα σημάδια της ανθρώπινης παρέμβασης. Οι λίμνες των παλιών ορυχείων έχουν γίνει ένα ξεχωριστό σημείο ενδιαφέροντος για φωτογράφους και λάτρεις των ιδιαίτερων τοπίων, καθώς προσφέρουν μια διαφορετική εικόνα της Εύβοιας, πέρα από τις γνωστές παραλίες και τους παραδοσιακούς προορισμούς του νησιού.