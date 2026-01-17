Εντυπωσιακές λίμνες, όμορφες διαδρομές, μοναδικά τοπία.

Η Ελλάδα, με την πλούσια μορφολογία της και τα μοναδικά της τοπία, τα νησιά, τις ακτές και τους ορεινούς προορισμούς, δημιουργεί ένα μοναδικό ανάγλυφο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα κρυστάλλινα νερά της και οι θάλασσες ξεχωρίζουν ανά τον κόσμο, ωστόσο λόγω της μορφολογίας της, κρύβει έναν υδάτινο θησαυρό στο εσωτερικό της: τις λίμνες της.

Σε αριθμό, οι λίμνες της Ελλάδας, ξεπερνούν τις 150, με την πλειοψηφία να είναι φυσικές, που σχηματίστηκαν μέσα στους αιώνες από γεωλογικές διεργασίες, σεισμούς και παγετώνες. Οι υπόλοιπες ωστόσο, θεωρούνται τεχνητές και φράγματα, που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για πρακτικούς λόγους, όπως: άρδευση, ύδρευση ή παραγωγή ενέργειας.

Από τα παγωμένα νερά των Δρακόλιμνων στα Πιέρια Όρη, μέχρι τις μεγαλύτερες λίμνες όπως η Τριχωνίδα και η Κερκίνη, κάθε λίμνη έχει τη δική της μοναδική ιστορία, χλωρίδα και πανίδα, ενώ κάθε μία από αυτές συμβάλλει στο οικοσύστημα της χώρας.

Ένα από τα πιο μαγικά και μυστηριώδη τοπία λοιπόν, είναι οι Δρακόλιμνες της Ελλάδας, στα ορεινά των Πιερικών και Τζουμέρκων. Λίμνες κρυμμένες ανάμεσα σε βουνά και πλαγιές, με σμαραγδένια νερά που περιτριγυρίζονται από μύθους και ακατέργαστη φύση.

Δρακόλιμνες: Εκεί που τα νερά της λίμνης συναντούν τον ουρανό

Στην Ελλάδα, είναι γνωστές περίπου έξι Δρακόλιμνες σε ορεινά σημεία, με τις πιο δημοφιλείς να βρίσκονται στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα Πιέρια Όρη. Δεν πρόκειται για λίμνες με μεγάλη επιφάνεια, αλλά για κρυμμένα μαργαριτάρια σε υψόμετρο 1.700–2.100 μέτρων, με αλπικό περιβάλλον, λίγα φυτά και κρυστάλλινα νερά.

Αρχικά, η Δρακόλιμνη στα Τζουμέρκα, στην περιοχή της Ηπείρου, στα Αθαμανικά Όρη, ίσως και να αποτελεί την πιο γνωστή και εύκολα προσβάσιμη περιοχή. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων και οι ορειβάτες μπορούν να φτάσουν στο σημείο από μονοπάτι που ξεκινάει από το χωριό Πράμαντα. Η Δρακόλιμνη, στέκει στο σημείο επί αιώνες και περιβάλλεται από βράχια και λιβάδια, χωρίς πυκνή βλάστηση.

Η Δρακόλιμνη Βούρκας ή Λάκμος, βρίσκεται στα Τζουμέρκα, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων σε ένα ιδιαίτερα απομονωμένο, αλλά εντυπωσιακό αλπικό τοπίο.

Η λίμνη Βόρρας, στη Μακεδονία, θεωρείται μία από τις πιο μικρές Δρακόλιμνες που φιλοξενεί σπάνια χλωρίδα, σε υψόμετρο 2.050 μέτρων.

Eurokinissi/ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Οι Δρακόλιμνες Πιερικών Όρεων, είναι μικρές τοποθετημένες σε ορεινό σημείο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 – 2.050 μέτρων. Το τοπίο είναι αλπικό, με παγωμένα νερά που αλλάζουν σχήμα ανάλογα με τα χιόνια.

Μία από τις πιο γνωστές ωστόσο, είναι η Δρακόλιμνη στο Σμόλικα, στα βόρεια της Ηπείρου, περίπου στα 2.050 μέτρα υψόμετρο. Περιβάλλεται από ορεινά λιβάδια και βράχια, με καθαρά, κρυστάλλινα νερά, ενώ η διαδρομή μέχρι εκεί προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία αλπικής φύσης.

Η μεγαλύτερη αλπική λίμνη της Ελλάδας, η Γκιστόβα. Βρίσκεται στα 2.350 μέτρα υψόμετρο, στην οροσειρά του Γράμμου, στα σύνορα με την Αλβανία. Απλώνεται σε ένα φυσικό κοίλο περιτριγυρισμένο από ομαλές βουνοκορφές, με έναν μικρό, πετρώδη βυθό που δίνει στο νερό ένα γκρίζο χρώμα. Στην γύρω περιοχή η βλάστηση είναι περιορισμένη, ενώ τον χειμώνα τα νερά παγώνουν πλήρως λόγω των θερμοκρασιών και της χιονόπτωσης.

Τέλος η Δρακόλιμνη του Γράμμου, στη Δυτική Μακεδονία, είναι μικρή και αρκετά απομονωμένη, ωστόσο προσφέρει μοναδική αίσθηση ηρεμίας και μυστηρίου.

Eurokinissi/ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Από που έχουν πάρει το όνομά τους οι λίμνες;

Οι Δρακόλιμνες οφείλουν την ονομασία τους στους θρύλους και τις παραδόσεις των γύρω περιοχών και χωριών, σύμφωνα με τις οποίες μυθικά πλάσματα και δράκοι κατοικούσαν στα παγωμένα νερά τους. Οι ιστορίες αυτές πέρασαν από γενιά σε γενιά, χαρίζοντας στις λίμνες έναν μυστηριακό και σχεδόν απόκοσμο χαρακτήρα.

Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα κρύβει μια εξίσου ενδιαφέρουσα εξήγηση. Στα παγωμένα ύδατα των Δρακόλιμνων φιλοξενείται μια ιδιαίτερη πανίδα, αποτελούμενη από αλπικά είδη, όπως νεροσκώληκες και αμφίβια. Ξεχωρίζουν οι αλπικοί τρίτωνες, που πήραν το όνομά τους από τη μυθολογία, καθώς ο Τρίτων θεωρούνταν θαλάσσια θεότητα και γιος του Ποσειδώνα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μικρούς οργανισμούς μήκους περίπου δέκα εκατοστών, οι οποίοι, με τη χαρακτηριστική τους μορφή, θα μπορούσαν εύκολα να πυροδοτήσουν τη φαντασία των ανθρώπων και να συνδεθούν με τους θρυλικούς δράκους των παραδόσεων.

{https://www.youtube.com/watch?v=thyypWabVtY}