Η ομορφιά των Τρικάλων και η μαγεία των χωριών της γύρω περιοχής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στην καρδιά της Θεσσαλίας, είναι μια από τις πιο γραφικές και όμορφες περιοχές της Ελλάδας. Συνδυάζει εύφορες πεδιάδες, ορεινά τοπία με καταπράσινα δάση, παραδοσιακά χωριά και ιστορικά μνημεία, όλα σε ένα τόπο όπου η φύση κυριαρχεί.

Τα Μετέωρα, με τους επιβλητικούς βράχους και τα μοναστήρια, τα ρυάκια και τα χωριά που στέκονται χτισμένα στις πλαγιές των βουνών δημιουργούν μαγευτικές εικόνες και ομορφιές με πλούσια τοπία.

Η περιοχή εκτός από φυσικές ομορφιές προσφέρει και πολιτιστική εμπειρία μέσα από τα παραδοσιακά έθιμα, την τοπική κουζίνα και την ζεστασιά των ανθρώπων της. Μέσα σε αυτό το πλούσιο φυσικό σκηνικό, ξεχωρίζει ένα χωριό που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι — αλλά και από γεωλογικό φαινόμενο που προκαλεί δέος.

Ο λόγος για το Ροπωτό Τρικάλων.

Ροπωτό Τρικάλων: Το χωριό που «γέρνει» στην πλαγιά της γης

Το Ροπωτό, είναι ένα μικρό ορεινό στην Περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων, «τοποθετημένο» στις πλαγιές της Καραβούλας, σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων, μέσα στην άγρια φύση της νότιας πλευράς της Πίνδου.

Επί δεκαετίες, αποτελούσε ένα από τα χωριά των Τρικάλων γεμάτα ζωή με περίπου 300 – 400 κατοίκους με κύρια ασχολία την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια δένδρων.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 1960, παρατηρήθηκε ιδιαίτερες ρωγμές που στάθηκαν οιωνοί για την αστάθεια του εδάφους. Με τα χρόνια, η κατάσταση επιδεινώθηκε και το έδαφος άρχισε να υποχωρεί σταθερά, ώσπου το 2012 σημειώθηκε μια μεγάλη καθίζηση που άλλαξε ριζικά το χωριό.

Πολλά σημεία του εδάφους υποχώρησαν προς το εσωτερικό της γης ή οδηγήθηκαν προς την πλαγιά, οι δρόμοι κατέρρευσαν και πολλά σπίτια βυθίστηκαν με αποτέλεσμα να μειωθεί ραγδαία ο πληθυσμός λόγω έλλειψη ασφαλείας.

Παρ’ όλα αυτά, η συνθήκη που επικρατεί στο χωριό, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες καθώς υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης του γεωλογικού φαινομένου.

Εκ του αποτελέσματος, ένα από τα πιο εντυπωσιακά και παράξενα αξιοθέατα του Ροπωτού είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Θεοτόκου, ο οποίος πλέον έχει σημειώσει κλίση περίπου 17 μοιρών με αποτέλεσμα να μοιάζει σαν να κρέμεται από το βράχο στην πλαγιά.

Παρά την κλίση, ο εντυπωσιακός Ναός, παραμένει μέχρι και σήμερα όρθιος - αποτελώντας μοναδικό θέαμα που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η είσοδος ωστόσο στην εκκλησία είναι απαγορευτική για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι πιο τολμηροί δηλώνουν πως ήδη από τα πρώτα βήματα στον προαύλιο χώρο, παρατηρείται έντονη ζάλη, λόγω συνθηκών.

Αν επισκεφθείτε το Ροπωτό, να είστε προετοιμασμένοι να αντικρίσετε ένα σκηνικό μοναδικό, σχεδόν «εξωπραγματικό», όπου η φύση έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο τόσο στο χωριό όσο και στις γύρω περιοχές. Παρότι δεν θα βρείτε καφετέριες ή εμπορικά καταστήματα — καθώς ο οικισμός είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένος — η ίδια η εμπειρία της επίσκεψης αρκεί για να σας χαρίσει μια αξέχαστη ανάμνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=vuPyG5zv0cI}