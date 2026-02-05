Δύο από τις οικογένειες των θυμάτων έχουν ήδη ξεκαθαρίσει πως θα προσφύγουν νομικά.

Το Ειδικο Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επέστρεψε σήμερα Πέμπτη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» όπου και μέτρησε εκ νέου τα επίπεδα προπανίου που υπάρχουν στο υπόγειο.

Σε αυτή τη φάση πρόκειται να σκάψουν πέριξ της εσωτερικής σωλήνωσης προκειμένου να εντοπίσουν και να φωτογραφίσουν το σημείο της διαρροής. Αυτό που προσπαθούν να διευκρινίσουν είναι αν υπάρχει διάβρωση στις σωληνώσεις ή κάποια άλλη κακοτεχνία που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την φονική έκρηξη που άφησε πίσω πέντε νεκρές εργάτριες

Σημειώνεται πως νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα - και συγκεκριμένα για τον τρόπο αδειοδότησης των εγκαταστάσεών της και τους ελέγχους που, όπως φαίνεται, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, παρά τις σοβαρές παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί ήδη από το 2019.

Παράλληλα συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6yx0t4jmp5?integrationId=40599y14juihe6ly}