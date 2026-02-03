Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν τα εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».
Η πορεία έγινε στο πλαίσιο της σημερινής πανελλαδικής συγκέντρωσης στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Στην πορεία κυριάρχησαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
Η πορεία κατέληξε έξω από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το «στρατηγείο» των εμποροβιομηχάνων της πόλης.
Κεντρικός ομιλητής της συνάντησης ήταν ο Κώστας Γκουντέλιας, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας.
{https://www.youtube.com/watch?v=Bgs-fs2h4dU}
{https://www.youtube.com/watch?v=5owruY9N1ss}