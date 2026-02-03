Η πορεία για τη «Βιολάντα» έγινε στο πλαίσιο της σημερινής πανελλαδικής συγκέντρωσης στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν τα εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Η πορεία έγινε στο πλαίσιο της σημερινής πανελλαδικής συγκέντρωσης στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Στην πορεία κυριάρχησαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Η πορεία κατέληξε έξω από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το «στρατηγείο» των εμποροβιομηχάνων της πόλης.

Κεντρικός ομιλητής της συνάντησης ήταν ο Κώστας Γκουντέλιας, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=Bgs-fs2h4dU}

{https://www.youtube.com/watch?v=5owruY9N1ss}