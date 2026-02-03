Οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και αυτήν την ώρα πραγματοποιούν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χειρόφρενο τράβηξαν ξανά σήμερα οι ιδιοκτήτες ταξί, με 48ωρη απεργία για την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.