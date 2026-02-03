Ζήτημα ημερών η δημοσίευση του ΦΕΚ για την υποβολή αιτήσων και δικαιολογητικών.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2026 Προκήρυξη τουΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι (1696) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται σε απόφοιτους TE και ΔΕ οι οποίοι θα διοριστούν σε νοσοκομεία και κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

Πίνακας Θέσεων