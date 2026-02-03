Από μέρα σε μέρα τα αποτελέσματα της μεγάλης προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Μία από τις μεγαλύτερες διαδικασίες προσλήψεων των τελευταίων ετών πλησιάζει στο τέλος της, καθώς το ΑΣΕΠ εντείνει τις προσπάθειες για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή εργάζεται ώστε οι πίνακες να δημοσιευθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης έχει τεθεί ως τελικό χρονικό όριο το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ποιοι πίνακες θα ανακοινωθούν

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δημοσιευθούν οι τρεις βασικοί πίνακες που καθορίζουν την τελική σειρά και τα αποτελέσματα των υποψηφίων:

Πίνακας διοριστέων: Ανακοινώνει ποιοι υποψήφιοι εξασφαλίζουν θέση.

Πίνακας αποκλειόμενων: Καταγράφει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων: Δείχνει τη σειρά αξιολόγησης και επιτυχίας των υποψηφίων.

Αυτοί οι πίνακες θα καθορίσουν με απόλυτη σαφήνεια ποιοι θα στελεχώσουν τις 2.217 θέσεις που προβλέπονται.

2.217 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου

Η προκήρυξη 8Κ/2024 αφορά την πλήρωση 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνει 70 ειδικότητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα προσωρινά αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί στις 12 Δεκεμβρίου ενώ υποβλήθηκαν 105.427 αιτήσεις για 2.217 θέσεις εργασίας, καθιστώντας τη συγκεκριμένη προκήρυξη ως μία από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών.

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων ήταν εντυπωσιακό: 105.427 αιτήσεις υποβλήθηκαν για λίγο περισσότερες από 2.200 θέσεις, γεγονός που καθιστά την προκήρυξη μία από τις πιο μαζικές των τελευταίων ετών.