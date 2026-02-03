Μέσω του συνηγόρου του, ο κατηγορούμενος πρώην αστυνομικός, αρνήθηκε το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει και επιφυλάχθηκε να προσκομίσει νέα στοιχεία που θα ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του.

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους. Για «λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών», μετά από σχετική πρόταση και της εισαγγελέως της έδρας, η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων. «Θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός με τους συνηγόρους και των δυο πλευρών να συντάσσονται με την πρόταση της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην αστυνομικού είπε πως «υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους και δεν μπορούν να στιγματιστούν», ενώ από την πλευρά του ο συνήγορος της μητέρας των παιδιών επικαλέστηκε εκθέσεις παιδοψυχολόγων, σύμφωνα με τις οποίες με κάθε εκ νέου δημοσιότητα της υπόθεσης επιβαρύνεται η ψυχική υγεία τους.

Στο εδώλιο κάθισαν και οι δύο κατηγορούμενοι, με τον πρώην αστυνομικό να οδηγείται νωρίς το πρωί στη δικαστική αίθουσα συνοδευόμενος από πρώην συναδέλφους του, καθώς είναι κρατούμενος, ενώ η εν διαστάσει σύζυγος του είναι ελεύθερη με όρους.

Μέσω του συνηγόρου του, ο κατηγορούμενος πρώην αστυνομικός, αρνήθηκε το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει και επιφυλάχθηκε να προσκομίσει νέα στοιχεία που θα ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της νοσηρής αυτής υπόθεσης άρχισε μετά τις καταγγελίες της 35χρονης μητέρας η οποία είναι και η ίδια αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες.

Το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος πατέρας, ο οποίος υπηρετούσε στη Βουλή, και αντιμετωπίζει συνολικά 12 αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες αποδίδοντας την εμπλοκή του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που, όπως λέει, αντιμετωπίζει η σύζυγος του την οποία κατηγορεί, με τη σειρά του, ότι χειραγωγεί τα παιδιά τους.

Η 35χρονη, πρώην αστυνομικός, ισχυρίζεται ότι δρούσε υπό το καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού περιγράφοντας ένα σύζυγο που απειλούσε τη ζωή της ίδιας αλλά και των παιδιών τους.