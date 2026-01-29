Η άοπλη αφροαμερικανή είχε καλέσει την αστυνομία για πιθανή διάρρηξη.

Δικαστήριο στην πολιτεία του Ιλινόι επέβαλε ποινή κάθειρξης 20 ετών σε πρώην βοηθό σερίφη για τον θανάσιμο πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανής μέσα στο ίδιο της το σπίτι, το καλοκαίρι του 2024. Η γυναίκα είχε προηγουμένως καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, εκφράζοντας φόβους για πιθανή διάρρηξη, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης.

Ο Σον Γκρέισον, που υπηρετούσε τότε ως βοηθός σερίφη στην κομητεία Σάγκαμον, κρίθηκε ένοχος τον Οκτώβριο για φόνο δευτέρου βαθμού, αναφορικά με τον θάνατο της 36χρονης Σόνια Μάσεϊ στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόι.

{https://x.com/World_Newsn/status/2016970041011413463}

Η καταδίκη του Γκρέισον εντάσσεται σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τη χρήση δυσανάλογης και θανατηφόρας βίας από αστυνομικούς σε βάρος έγχρωμων πολιτών, προσελκύοντας ευρεία εθνική προσοχή.

Τη νύχτα του περιστατικού, η Μάσεϊ είχε ειδοποιήσει τις αρχές όταν εντόπισε σπασμένο παράθυρο στην κατοικία της και φοβήθηκε ότι ενδέχεται να βρίσκεται εισβολέας στο εσωτερικό. Ο Γκρέισον και ακόμη ένας βοηθός σερίφη ανταποκρίθηκαν στην κλήση, μπήκαν στο σπίτι και ζήτησαν από τη γυναίκα να επιδείξει τα στοιχεία ταυτότητάς της, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

{https://x.com/landa215backup/status/2016941842026156286}

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η 36χρονη κρατούσε μια κατσαρόλα με καυτό νερό. Οι αστυνομικοί της ζήτησαν να την αφήσει κάτω, ωστόσο η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του καταδικασθέντος υποστήριξαν ότι ο πρώην βοηθός σερίφη πίστεψε πως η Μάσεϊ σκόπευε να του πετάξει την κατσαρόλα, ισχυρισμός που δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο