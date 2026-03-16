Έρχεται αναδρομική πληρωμή για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένο Εισοδήματος.

Αναδρομική ενίσχυση για τρόφιμα, με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2024, αναμένεται να λάβουν χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά στο πλαίσιο της νέας δράσης επισιτιστικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ωστόσο καλύπτει και όσους είχαν το δικαίωμα στο επίδομα κατά το παρελθόν αλλά σήμερα δεν το λαμβάνουν.

Στην ουσία πρόκειται για επανέναρξη του ΤΕΒΑ, ενός προγράμματος που είχε διακοπεί τον Μάρτιο του 2024 και αναμένεται να συνεχιστεί με αναδρομική πληρωμή σε μορφή είτε προπληρωμένης κάρτας είτε άυλης κάρτας για ψώνια από το σούπερ μάρκετ.

Στόχος του μέτρου είναι να μην αποκλειστεί κανείς που ήταν δικαιούχος την περίοδο από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, ακόμη κι αν στη συνέχεια άλλαξαν τα οικονομικά του δεδομένα ή διακόπηκε η καταβολή του επιδόματος.

Η ενίσχυση αναμένεται να δοθεί το φθινόπωρο μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της νέας δράσης θα είναι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσοι λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος από την 1η Μαρτίου 2024, ακόμη κι αν σήμερα δεν το λαμβάνουν.

Πολίτες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εφόσον η κατάσταση αυτή πιστοποιείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή τα Κέντρα Κοινότητας.

Παραδείγματα περιπτώσεων που θα λάβουν αναδρομικά

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, αναδρομικά θα λάβουν:

Δικαιούχος που λάμβανε το επίδομα από Μάρτιο έως Ιούλιο 2024, αλλά σταμάτησε να το λαμβάνει τον Αύγουστο λόγω αλλαγής στο εισόδημα. Θα λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα Μαρτίου – Ιουλίου 2024.

Δικαιούχος που λάμβανε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο 2024, αλλά δεν προχώρησε σε επανέλεγχο τον Οκτώβριο και έχασε προσωρινά το επίδομα. Θα καλυφθεί αναδρομικά για το συγκεκριμένο διάστημα.

Δικαιούχος που για ορισμένους μήνες δεν πληρούσε τα κριτήρια λόγω προσωρινής μεταβολής εισοδήματος, θα λάβει αναδρομικά μόνο για τους μήνες που ήταν δικαιούχος.

Δικαιούχος που λαμβάνει το επίδομα από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι σήμερα θα λάβει κανονικά την ενίσχυση που του αναλογεί.

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη διανομή τροφίμων σε είδος σε ένα πιο ευέλικτο σύστημα στήριξης.

Πλέον, η ενίσχυση θα παρέχεται κυρίως μέσω ψηφιακών καρτών ή κουπονιών, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αγοράζουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται από την αγορά.

Τα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024, καλύπτοντας το χρονικό κενό μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος, η οποία αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο.

Το voucher θα εξαργυρώνεται μόνο για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής βοήθειας, χωρίς δυνατότητα μετατροπής του σε μετρητά.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν τα στοιχεία τους και θα ενημερώνονται για την εξέλιξη της αίτησής τους.

Μετά την έγκριση, το ποσό θα πιστώνεται στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος, ενώ η χρήση του voucher θα γίνεται σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης θα καθορίζεται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού, με τα μεγαλύτερα νοικοκυριά να λαμβάνουν υψηλότερα ποσά σε σχέση με τα μονοπρόσωπα.