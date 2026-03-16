Νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η ανασφάλεια για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα, λόγω των επίμονων ανησυχιών ότι η εκτίναξη του κόστους ενέργειας που προκύπτει από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο.

Η τιμή του Brent, του παγκόσμιου σημείου αναφοράς για το πετρέλαιο, βρισκόταν περίπου στα 106 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, κοντά στα υψηλά της ημέρας. Την Παρασκευή, το Brent έκλεισε στα 103,14 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Αύγουστο του 2022, ενώ την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε περισσότερο από 11%.

Το αργό West Texas Intermediate, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, βρισκόταν γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, αφού αυξήθηκε κατά 9% την περασμένη εβδομάδα.

Επενδυτές και αναλυτές σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται στα Στενά του Ορμούζ, τη στενή θαλάσσια οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν που αποτελεί ζωτικής σημασίας εμπορική διαδρομή για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και μέσω της οποίας συνήθως διέρχεται έως και το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η ναυσιπλοΐα που εξέρχεται από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών έχει ουσιαστικά «παγώσει» και δεξαμενόπλοια έχουν εγκλωβιστεί λόγω του κινδύνου να δεχθούν επίθεση.