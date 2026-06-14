Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, ενώ αναφορές υπήρξαν ακόμη και από την Αττική, λόγω του επιφανειακού χαρακτήρα της.

Προβληματισμό αλλά όχι ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/06) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης, σε μια από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες της χώρας.

Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς την αξιολόγηση του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρόνος για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή αν η περιοχή ενδέχεται να δώσει ισχυρότερη δόνηση τις επόμενες ώρες.

«Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό»

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τον σεισμό «δυνατό επιφανειακό γεγονός» και υπογράμμισε ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας.

Όπως ανέφερε, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, με κατοίκους να αναφέρουν ότι είχε διάρκεια αρκετών δευτερολέπτων. Στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με μαρτυρίες, η σεισμική δόνηση διήρκεσε περίπου 10 δευτερόλεπτα, ενώ αισθητή έγινε και σε περιοχές της Αττικής. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WS5qfRM1EKppF8RLwf7xb96dZkxvzPBbhrmFATJwFKV62xe73Z83guXn4CcBECW3l&id=100014233710134}

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«Πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, ο οποίος επισήμανε ότι ο σεισμός εντάσσεται στη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα του νοτιοδυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου.

«Πρόκειται για έναν τυπικό σεισμό για το νοτιοδυτικό ελληνικό τόξο. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας ώστε να έχουμε σαφέστερη εικόνα για το αν ήταν ο κύριος σεισμός ή αν η ακολουθία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε.

Ο κ. Γκανάς εξήγησε ότι η δόνηση εκδηλώθηκε σε υποθαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Μεθώνης, σε μικρό εστιακό βάθος περίπου 9 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε αισθητή σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Συχνές οι δονήσεις στην περιοχή

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τους ειδικούς στο έντονο σεισμικό παρελθόν της περιοχής. Η Μεσσηνία βρίσκεται κοντά στο ελληνικό τόξο, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο ενεργές τεκτονικές δομές της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, σημείωσε ότι σεισμοί αυτού του μεγέθους δεν είναι ασυνήθιστοι για τη συγκεκριμένη περιοχή.

«Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός σε όλη τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Η περιοχή διαθέτει σημαντικό σεισμικό δυναμικό λόγω της γειτνίασής της με το ελληνικό τόξο και έχει δώσει στο παρελθόν πολύ ισχυρούς σεισμούς», τόνισε.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είχε σημειωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2008 ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη δόνηση είχε καταγραφεί στις 6 Οκτωβρίου 1947.

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«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή»

Παρά το υψηλό σεισμικό δυναμικό της περιοχής, οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δικαιολογούν ανησυχία.

«Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πώς εξελίσσεται η ακολουθία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραστάθης, προσθέτοντας ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων από τα σεισμολογικά δίκτυα.

Οι σεισμολόγοι συνιστούν ψυχραιμία και προσοχή, τονίζοντας ότι σε περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι φυσιολογικό να καταγράφονται σεισμοί αυτού του μεγέθους, ενώ τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την αξιολόγηση της συνολικής σεισμικής δραστηριότητας.