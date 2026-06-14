Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Σεισμός τώρα σημειώθηκε στη Μεθώνη, μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 21:17.

{https://x.com/LastQuake/status/2066223767274025122}

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Μεθώνης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου και της δυτικής Ελλάδας.

Η καταγραφή του σεισμού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η περιοχή της Μεθώνης βρίσκεται σε μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες της χώρας, καθώς επηρεάζεται από τη σύγκλιση των τεκτονικών πλακών στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου και της νότιας Πελοποννήσου.

«Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό»

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφερόμενος σε ανάρτησή του στη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στη Μεθώνη τόνισε: «Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου.

Έντονα αισθητός στην Πελοπόννησο, π.χ. στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων.

Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aTgZ9EYZuMTc6Bem5n884Zq1F98UJ3LdFmpKzMpqixvD8KrZkV5zzU7PztKQBf43l&id=100014233710134}

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, 18 χλμ ΝΝΔ της Μεθώνης, Μεσσηνίας κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Περιπολίες πραγματοποιούνται από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην Μεσσηνία, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η 1η Ε.Μ.Α.Κ».