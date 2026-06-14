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Μια εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη θα παραχωρήσει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» θα παραχωρήσει τη Δευτέρα 15/6 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η συνέντευξη είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκπομπής των δημοσιογράφων Γιώργου Βούλγαρη και Σωτήρη Καψιώχας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένεται να τοποθετηθεί για τις κρίσιμες εξελίξεις στην Κουμουνδούρου μετά και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής όπου αποφασίστηκε η στήριξη και η σύγκλιση με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.