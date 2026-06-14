Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι κάθε νέο πλήγμα αυξάνει τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στον Λίβανο και το Ισραήλ, αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Σε ιδιαίτερα οξυμένο κλίμα συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό που προκάλεσε απώλειες και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσαν ιρανικές στρατιωτικές πηγές και αναπαρήχθησαν από διεθνή μέσα, το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι «παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές» με το πλήγμα στον λιβανέζικο στόχο, κάνοντας λόγο για ενέργεια που απειλεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Η ρητορική της Τεχεράνης ήταν ιδιαίτερα σκληρή, με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη επίθεση «δεν θα μείνει αναπάντητη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων σε επόμενο στάδιο.

Νεκροί και καταστροφές στη Βηρυτό

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικές αρχές και διεθνή μέσα, η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό προκάλεσε τουλάχιστον τρεις νεκρούς, ενώ υπάρχουν αναφορές και για περαιτέρω ζημιές σε κτιριακές υποδομές της περιοχής.

Το πλήγμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενης έντασης στον Λίβανο, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στρατιωτικά επεισόδια και αεροπορικές επιθέσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που συνδέονται με ένοπλες οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

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Προειδοποιήσεις για περαιτέρω κλιμάκωση

Η αντίδραση του Ιράν εντάσσεται σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε φάση αυξημένης αστάθειας.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις υπονομεύουν τη συνολική περιφερειακή ασφάλεια και δημιουργούν συνθήκες γενικευμένης ανάφλεξης, ενώ παράλληλα επιμένει ότι η στρατηγική σταθερότητα στην περιοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω στρατιωτικών ενεργειών.

Παράλληλα, ιρανικές δηλώσεις υπογραμμίζουν ότι το Ισραήλ «έχει ξεπεράσει τα όρια ανοχής» με την επίθεση στη Βηρυτό, αφήνοντας να εννοηθεί πως η απάντηση της Τεχεράνης θα εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις της ισραηλινής πλευράς.

Η νέα αυτή ανταλλαγή δηλώσεων και στρατιωτικών ενεργειών ενισχύει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπου οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

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