«Το σχολείο δεν πρέπει να αναπαράγει στερεότυπα»: «Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά του νέου βιβλίου Κοινωνικής Αγωγής στην Γ Γυμνασίου, οι λόγοι που ζητά την άμεση απόσυρσή του.

Την απόσυρση του νέου σχολικού βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου ζητά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενό του αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα και αντιλήψεις που δεν συνάδουν με τον παιδαγωγικό ρόλο του δημόσιου σχολείου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, και ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας, Σωκράτης Κάτσικας, κάνουν λόγο για σοβαρές αναφορές στο εγχειρίδιο που αναπαράγουν σεξιστικά πρότυπα. Όπως τονίζεται το ζήτημα δεν αφορά μία μεμονωμένη διατύπωση, αλλά συνολικότερες αναφορές του βιβλίου που, κατά το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους ανδρών και γυναικών στην κοινωνία.

Όπως σημειώνεται «Στο κεφάλαιο για τη βία κατά των γυναικών, οι γυναίκες εντάσσονται στους «αδύναμους», ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις «κακοτοπιές». Η πρόληψη της έμφυλης βίας μετατοπίζεται έτσι επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος, αντί να οικοδομείται πάνω στην ισότητα, τη συναίνεση, τον σεβασμό, την ευθύνη του δράστη και την εκπαίδευση όλων των παιδιών απέναντι στη βία. Ο άνδρας συνδέεται με τις βαριές και τεχνικές εργασίες, η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό, ενώ τα παιδιά καλούνται να προσανατολίζονται «ανάλογα με τους ρόλους του φύλου τους»: το αγόρι «να μαστορεύει» και το κορίτσι «να μαγειρεύει». Αυτές οι διατυπώσεις αποκαλύπτουν ένα ευρύτερο πρόβλημα επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης του εγχειριδίου.»

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για τη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης και έγκρισης του βιβλίου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ζητώντας να διευκρινιστούν τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν. «Το βασικό ερώτημα είναι πώς ένα σχολικό βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο πέρασε από τις διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης και έγκρισης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής; Ποια κριτήρια εφαρμόστηκαν; Ποιος έλεγξε τη συμβατότητά του με τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και τις αρχές της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή είναι το μάθημα μέσα από το οποίο το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημοκρατική συνείδηση, την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.»

Το κόμμα ζητά την απόσυρση του βιβλίου από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και την έναρξη νέας διαδικασίας επιστημονικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης, τονίζοντας ότι το «το σχολείο οφείλει να ανοίγει ορίζοντες στα παιδιά, όχι νααναπαράγει στερεότυπα που η ίδια η κοινωνία αγωνίζεται να ξεπεράσει.»

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Η ανάρτηση του Στέφανου Παραστατίδη

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