Μοναδικός σκοπός οφείλει να είναι η επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτους - μέλους της ΕΕ, με πλήρη εθνική κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, τονίζει ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος.

«Οι σημερινές δηλώσεις του ΓΓ ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες, από τη Λευκωσία, σηματοδοτούν τη μετάβαση του Κυπριακού Ζητήματος σε μια νέα φάση με ενδεχομένως θετικές προοπτικές, που μένει να αποδειχθούν στην πράξη», τονίζει σε δήλωσή τους ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τις νέες εξελίξεις καθώς και για τα επόμενα βήματα της χώρας ενόψει της διευρυμένης διάσκεψης.

«Η σύγκληση της άτυπης πολυμερούς διάσκεψης των εμπλεκομένων μερών, με τον συντονισμό του ΓΓ ΟΗΕ και την υποστήριξη της ΕΕ, καθώς και η ενίσχυση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συνιστούν θετικά βήματα. Αποδεικνύουν αφενός την προσήλωση της διεθνούς κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών στην ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού Ζητήματος, αφετέρου την ισχύ του διαπραγματευτικού κεκτημένου των συζητήσεων που προηγήθηκαν τα περασμένα έτη.

»Μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, καθώς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Μοναδικός σκοπός οφείλει να είναι η επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτους - μέλους της ΕΕ, με πλήρη εθνική κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα. Μια λύση που θα οδηγεί στην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού των εγγυήσεων. Απέναντι στις παράνομες διεκδικήσεις και εμμονές για διχοτόμηση του νησιού και διεθνή αναγνώριση του παράνομου "ψευδοκράτους".

»Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, πιστό στις αρχές και την ιστορία του, συμβάλλει διαχρονικά και ενεργητικά στην κατεύθυνση της επανένωσης της Κύπρου και της ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο της αναγκαίας διαφάνειας και συνεννόησης, ζητούμε από την κυβέρνηση να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τις νέες εξελίξεις καθώς και για τα επόμενα βήματα της χώρας ενόψει της διάσκεψης.

»Πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή του "Αττίλα" και την έναρξη της παράνομης στρατιωτικής κατοχής, η ανάγκη οριστικής και δίκαιης λύση στην Κύπρο δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα. Είναι ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης», καταλήγει η δήλωση του Δ. Μάντζου.