Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Eξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Badminton), καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία από την πρώτη στιγμή ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Μετά από λεπτομερή εξέταση στοιχείων και συντονισμένες ενέργειες, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρεις άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους. Για τους τρεις εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τη Δικαιοσύνη. Οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οδηγήθηκαν στη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Άλσους Ιλισίων, με τη συμμετοχή στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. και τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Badminton), έπειτα από εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Σε βάρος τους εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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Το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση στην περιοχή του Άλσους Ιλισίων, με τη συμμετοχή στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. και τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι, ημεδαποί ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Η Δ.Α.Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι συνεχίζει το έργο της για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών, αξιοποιώντας σύγχρονες ανακριτικές μεθόδους και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.