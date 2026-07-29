Φωτιά στην Πάρο: Εκτός ελέγχου με αναζωπυρώσεις κοντά σε σπίτια – Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην Πάρο. Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Μπαράζ από 112. Live όλες οι εξελίξεις.

Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην Πάρο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση. Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε γρήγορα, λόγω των ανέμων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Κάτοικοι και τουρίστες πέρασαν μια δύσκολη νύχτα. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχόμενες ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις Κυκλάδες κάνουν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο.

Η φωτιά φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται έξω από το χωριό Αγκαιριά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φλόγες απείλησαν αρκετές φορές κατοικημένες περιοχές, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάηκαν αποθήκες και ζώα.

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