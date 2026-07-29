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Φωτιά στην Πάρο: Εκτός ελέγχου με αναζωπυρώσεις κοντά σε σπίτια – Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών

Φωτιά στην Πάρο: Εκτός ελέγχου με αναζωπυρώσεις κοντά σε σπίτια – Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών
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Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην Πάρο. Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Μπαράζ από 112. Live όλες οι εξελίξεις.

Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην Πάρο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση. Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε γρήγορα, λόγω των ανέμων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Κάτοικοι και τουρίστες πέρασαν μια δύσκολη νύχτα. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχόμενες ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις Κυκλάδες κάνουν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο.

Η φωτιά φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται έξω από το χωριό Αγκαιριά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φλόγες απείλησαν αρκετές φορές κατοικημένες περιοχές, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάηκαν αποθήκες και ζώα.

{https://www.youtube.com/watch?v=29WNqsPqe-A&t=1s}


LIVE

  • Αντιδήμαρχος Πάρου: Έχουν καεί δύο σπίτια

    07:42:42

    Για πολλές αναζωπυρώσεις έκανε λόγο το πρωί της Τετάρτης ο Χάρης Γιουρτζίδης, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου.

    Όπως σημείωσε, το κύριο μέτωπο είναι στην περιοχή Τρυπητής - Φάλαγγα, μετά την Αγκαιριά, ενώ έχουν ήδη καεί δύο κατοικίες.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkarq1hy1pbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο

    07:40:11

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkarmnqg6zip?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς - Τελευταία ενημέρωση

    07:37:30

    Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

    Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις επτά εναέρια μέσα, συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον εναέρια μέσα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

    Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη εθελοντές, καθώς και μέσα του Δήμου Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

    Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φθάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkartvr2mctt?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Πάρο

    07:08:07

    Ενισχύθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι δυνάμεις στο νησί της Πάρου με 4 αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αθήνα.

    Ήδη έχουν φτάσει ενισχύσεις από Τήνο, Σύρο, Νάξο, ενώ αυτή την ώρα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς επιπλέον 16 Πυροσβέστες με 8 οχήματα από Πειραιά και Σύρο.

  • Η φωτιά της Πάρου από την Σύρο

    07:00:12

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  • Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάηκαν αποθήκες και ζώα

    06:56:08

  • Νέες εικόνες από τη φωτιά στην Πάρο

    06:46:11

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  • Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Πάρο

    06:45:40

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